Entenda planejamento do Flamengo para ter Jorginho no Mundial de Clubes

O Flamengo terá Jorginho como reforço para o Mundial de Clubes. Com pré-contrato assinado desde o mês passado, o jogador se despediu do Arsenal na última terça-feira (27) e se apresentará ao Rubro-Negro antes da disputa do torneio da Fifa. Antes, na próxima segunda-feira (2), o atleta tem casamento marcado em Lago Como, na Itália.

O ítalo-brasileiro terá dois dias de descanso após a cerimônia, mas a tendência é que ele se junte ao clube carioca já na próxima semana, entre os dias 5 e 6. O Lance! apurou que o meio-campista se apresentará no Ninho do Urubu para realização de exames antes de ser anunciado como reforço.

A situação de Jorginho é similar a dos jogadores convocados do Flamengo para a Data Fifa, que têm compromissos por seleções sul-americanas nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 nos dias 5 e 10 de junho. Todos se reapresentarão no Centro de Treinamento do Rubro-Negro para embarcarem juntos rumo aos Estados Unidos, onde será disputado o Mundial, no próximo dia 11.

Carreira de Jorginho, reforço do Flamengo

Natural de Imbituba (SC), Jorginho nunca atuou profissionalmente no futebol brasileiro. Ainda jovem, foi para a Itália, onde iniciou a carreira no Hellas Verona. Ganhou destaque com a camisa do Napoli, transferiu-se para o Chelsea, e depois chegou ao Arsenal. Naturalizado italiano, foi titular da seleção campeã da Euro 2020.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Jorginho agradeceu aos Gunners pelo carinho recebido desde sua chegada, em janeiro de 2023.

— Quando cheguei ao Arsenal, não entrei apenas em um clube, entrei em uma família. Vocês me fizeram sentir amado, e isso é raro no futebol. Nunca esquecerei. É hora de dizer adeus – ou até logo. Quando um lugar parece casa, a despedida nunca é fácil, mas saio de cabeça erguida e coração cheio — disse o jogador.

