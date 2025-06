Reinaldo marca, e Mirassol vence o Sport pelo Brasileirão

O Mirassol venceu o Sport por 1 a 0 em jogo que aconteceu neste domingo (1), no Campos Maia, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. De pênalti, Reinaldo brilhou mais uma vez.

Com o resultado, o Mirassol está em sétimo lugar na tabela e chega a 17 pontos. Enquanto isso, a situação do Sport segue complicada. Na lanterna do Brasileirão, o Leão tem apenas três.

Como foi o jogo?

A partida começou de forma intensa para os dois lados. Logo nos minutos iniciais, houve um princípio de confusão entre torcedores organizados do Sport, rapidamente contido pela polícia presente no estádio Campos Maia. Aos três minutos, Barletta criou a primeira oportunidade do jogo.

Aos 23 minutos, o time do Nordeste levou perigo novamente. Barletta invadiu a área e finalizou com a perna direita, mas o goleiro Walter apareceu bem e fez a defesa. Pouco depois, aos 29 minutos, o clima esquentou novamente.

Lucas Ramon foi derrubado na área por Igor Cariús, e os jogadores do Mirassol pediram pênalti. Inicialmente, o árbitro mandou o jogo seguir, mas o VAR recomendou a revisão do lance. Após a análise, a penalidade foi confirmada para a equipe paulista. Reinaldo, cobrador oficial, foi para a bola e bateu com tranquilidade no canto, abrindo o placar para o Mirassol ainda na primeira etapa.

No segundo tempo, as equipes retornaram com posturas distintas. O Mirassol passou a segurar mais a bola no meio-campo, tentando administrar a vantagem, enquanto o Sport buscava uma reação. Aos 17 minutos, Titi Ortiz arriscou de fora da área, mas parou nas mãos do goleiro Walter.

Em seguida, o Sport trocava passes no campo de defesa quando o Mirassol adiantou a marcação, pressionou e recuperou a posse. Aos 35, o Leão voltou a assustar: após vacilo de Jemmes na marcação, Pablo finalizou dentro da área, mas Walter apareceu novamente para salvar o time da casa.

O jogo terminou em vitória para o Mirassol, o que complicou mais ainda a situação do Sport no Campeonato Brasileiro.

O que vem por aí?

O Mirassol volta a campo somente em julho, no dia 12, contra o Fluminense. Por conta da pausa do Mundial, ainda aguarda a definição do horário. Antes, teria um encontro com o Botafogo, que foi adiado pelo mesmo motivo. Quanto ao Sport, o time aguarda o adversário das quartas de final da Copa do Nordeste e jogo também no dia 12 de julho, contra o Juventude.