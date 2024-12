O "Jornal da Globo", apresentado por Renata Lo Prete, deixou uma pista durante a transmissão ao vivo na TV aberta de quem será o quarto e último rebaixado do Brasileirão 2024. O jornal exibiu o escudo dos quatro times restantes na disputa (Fluminense, Bragantino, Athlético-PR e Atlético-MG), mas deu ênfase no escudo de um deles.

A imagem gerou dúvida se o escudo oculto seria do Atlético Mineiro ou do Fluminense, já que ambos têm silhueta semelhante. Mas ficou descartada ser a sombra do escudo do Bragantino ou do Atlético Paranaense.

Veja a imagem abaixo retirada da transmissão;

Empate livra Galo do rebaixamento

O Atlético-MG entra em campo neste domingo (8), para enfrentar o Athletico-PR, na Arena MRV, com portões fechados, às 16h, num confronto direto na briga para escapar do rebaixamento para a Série B do Brasileirão.

Com o empate, o Atlético-MG evita a queda. Se perder, terá de contar com um destes resultados: derrota do Fluminense para o Palmeiras, no Allianz Parque, ou empate do Bragantino diante do Criciúma em Bragança Paulista.

Fluminense e Palmeiras travam jogo da vida no Brasileirão

Buscando a permanência na elite do futebol brasileiro, o Fluminense visita o Palmeiras, que brigando pelo título, recebe o Tricolor no Allianz Parque, às 16h (de Brasília), pela 38ª rodada do Brasileirão.

O Fluminense depende apenas de si, para garantir a permanência no Brasileirão. Tricolor precisa de apenas um ponto contra o Palmeiras. Ou seja, um empate ou uma vitória já livram o time carioca da Série B.