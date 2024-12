Corinthians terá mudança na defesa em despedida do Brasileirão

O Corinthians enfrenta o Grêmio neste domingo (8), pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Ramón Díaz terá que promover uma mudança na defesa da equipe. O zagueiro Gustavo Henrique recebeu cartão amarelo no último jogo e está suspenso.

O zagueiro de 31 anos vive boa fase no Corinthians. Gustavo Henrique foi titular nos últimos seis jogos do Campeonato Brasileiro. Inicialmente preterido por Ramón Díaz, o defensor aproveitou os desfalques de Cacá e Félix Torres, que saíram do time para se recuperar de lesão, e virou peça fundamental do time.

O Timão vem de uma sequência de oito jogos com vitória. Nessa série de partidas, Gustavo Henrique marcou um gol na vitória por 3 a 1 contra o Vasco da Gama, na Neo Química Arena, no dia 24 de novembro.

Para o lugar do zagueiro, Ramón Díaz não poderá contar com Félix Torres, que se recupera de uma lesão no músculo da coxa direita, e Caetano, que vive um imbróglio contratual com o Timão e não vem sendo relacionado pelo treinador argentino para os jogos.

O substituto de Gustavo Henrique deve ser Cacá. Ramón Díaz viajou com todo elenco para o Rio Grande do Sul e deve escalar o Corinthians com força máxima para a partida. O Timão deve iniciar o jogo com: Hugo Souza; Matheuzinho, Cacá, André Ramalho e Matheus Bidu; Raniele, Breno Bidon, Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis e Yuri Alberto.

Ramón Díaz comandou treino no Corinthians(Fotos: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Luta pela artilharia

Um dos maiores objetivos do Timão na partida é garantir a artilharia de Yuri Alberto no Brasileirão. O jogador divide a liderança com Alerrando, do Vitória. Ambos balançaram a rede 14 vezes na competição nacional.

Yuri Alberto também pode se tornar o artilheiro do Brasil. Atualmente, o jogador está empatado com Pedro, do Flamengo, com 30 gols cada.

Anota aí

O Corinthians entra em campo neste domingo (8), às 16h (de Brasília), contra o Grêmio, em Porto Alegre. A partida é válida pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro.