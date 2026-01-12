Maracanã faz mudança na estrutura para temporada 2026

O Maracanã deu mais um passo no processo de preparação para a temporada de 2026. Após iniciar a revitalização do gramado ao fim de 2025, a administração do estádio promoveu a troca de toda a estrutura de cobertura dos dois bancos de reservas, com foco em conforto, segurança e modernização para jogadores e comissões técnicas.

A intervenção acontece durante o período de intertemporada e faz parte de um conjunto de melhorias no estádio, que encerrou o último ano com alta carga de utilização. Em 2025, o Maracanã recebeu 74 partidas, além de eventos extracampo, como o Jogo das Estrelas, que marcou o último compromisso no local antes do início das obras no gramado.

A modernização dos bancos se soma ao processo de recuperação do campo, iniciado logo após o encerramento da temporada passada. O gramado passou por raspagem e tratamentos específicos para suportar o calendário intenso previsto para 2026, quando o estádio seguirá como casa de Flamengo e Fluminense.

Estreia do Maracanã em 2026

A expectativa é que o Maracanã volte a receber partidas oficiais a partir do Campeonato Carioca. O primeiro jogo previsto no estádio em 2026 é o clássico entre Flamengo e Vasco, marcado para o dia 21 de janeiro, pela terceira rodada da competição. Antes disso, o Fluminense deve mandar a estreia contra o Madureira no Estádio Luso-Brasileiro, em razão da sequência dos trabalhos no gramado.