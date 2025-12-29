Gramado do Maracanã passa por processo de revitalização

Com o término da temporada de 2025, o gramado do Maracanã passa por um processo de revitalização. Logo após o Jogo das Estrelas, que marcou o último evento no estádio esse ano, profissionais iniciaram uma raspagem na grama. A ideia é deixar o campo em plenas condições para 2026.

Segundo o Maracanã, administrado por Flamengo e Fluminense, o processo de recuperação resultará em um gramado mais fortalecido para recebar a alta carga de jogos da próxima temporada. Em 2025, o estádio recebeu 74 jogos.

- Uma limpeza que proporciona um campo renovado, com maior vigor e responsivo aos tratamentos intensos para suportar a carga alta de jogos - disse a assessoria de comunicação do Maracanã.

Gramado do Maracanã passa por tratamento ao fim da temporada de 2025 (Foto: Divulgação/Maracanã)

Primeiros jogos no Maracanã em 2025

O primeiro jogo no Maracanã em 2026 deve ser o clássico entre Flamengo e Vasco, previsto para o dia 21 de janeiro (terceira rodada do Campeonato Carioca). Anteriormente, ainda na rodada de estreia, o Fluminense é mandante no jogo contra o Madureira. Entranto, por conta do processo de melhoria do gramado do estádio, o Tricolor deve mandar o jogo no Estádio Luso-Brasileiro.

Flamengo contratará profissionais para melhorar o gramado do Maracanã

Defensor da grama natural e um dos principais críticos ao gramado sintético, o Flamengo irá contratar profissionais especializados para melhorar o campo do Maracanã.

- O Maracanã está terminando o ano com o gramado em boas condições, se a gente considerar que teve quase 80 partidas no estádio. Para os padrões brasileiros, a condição é tida como ótima. Para a gente, não é. Achamos que o gramado está em boas condições. Estamos buscando especialistas para nos ajudar a desenvolver um gramado ainda melhor, sabendo que teremos 80 jogos por ano. Estamos contratando especialistas nacionais e internacionais para encontrar a melhor solução para o Brasil - disse Bap, presidente do Flamengo, em entrevista à Globo.