Rivais se revoltam com possível chegada de Paquetá no Flamengo: 'Não tem como'

A manhã desta segunda-feira (12) começou de um jeito especial para o torcedor do Flamengo: Lucas Paquetá, meia do West Ham, negocia uma volta ao Rubro-Negro. Em contrapartida, muitos torcedores de clubes rivais ficaram enlouquecidos com a possibilidade.

Se o elenco do Rubro-Negro já é considerado por muitos o melhor do Brasil, a chegada de Lucas Paquetá ao Flamengo tende a elevar mais o patamar da equipe. Em 2025, o time comandado por Filipe Luís conquistou a Libertadores da América e o Campeonato Brasileiro.

A negociação do Flamengo com Paquetá movimentou as redes sociais rubro-negras, mas torcedores de clubes rivais também reagiram ao movimento arrojado do Mengão. Veja os comentários abaixo:

Lucas Paquetá com a camisa do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Veja reação dos rivais com possível retorno do cria do Rubro-Negro

Negociação de Paquetá com o Flamengo

Na manhã desta segunda-feira (12), o jornalista italiano Fabrizio Romano informou que Lucas Paquetá chegou a um acordo com o Flamengo em relação a um possível retorno ao clube que o revelou. Segundo Fabrizio, a vontade do jogador é clara: voltar ao futebol brasileiro. Agora, resta a negociação com o West Ham United, o que é considerado pelo clube carioca a parte mais difícil da operação. O Lance! confirmou, junto ao Flamengo, as informações sobre o acerto com Paquetá.

De acordo com informações do jornal britânico "The Guardian", o desejo de Paquetá em deixar a Inglaterra já se refletiu em decisões recentes. O meia pediu para não ser relacionado para a partida do West Ham contra o Queens Park Rangers, pela FA Cup. Apesar de estar fisicamente apto, ele não foi relacionado para o jogo, disputado no último domingo e que terminou com vitória da sua equipe por 2 a 1. A publicação destaca que Paquetá está insatisfeito com a vida na Inglaterra e vê o Flamengo com bons em um retorno imediato ao Brasil.

Ainda segundo o "The Guardian", o Flamengo estaria disposto a oferecer cerca de 40 milhões de euros (aproximadamente R$ 250 milhões) para repatriar o meia de 28 anos, que foi inocentado no ano passado das acusações de violação das regras de apostas da Federação Inglesa. Apesar disso, o West Ham prefere mantê-lo ao menos até o fim da temporada, considerando Paquetá uma peça importante na luta contra o rebaixamento — o clube ocupa atualmente a 18ª colocação da Premier League. Nas redes sociais, a possível volta de Paquetá ao Flamengo.