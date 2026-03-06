menu hamburguer
Cruzeiro

Organizadas do Cruzeiro preparam festa na Toca II na véspera da final do Campeonato Mineiro

Os torcedores irão apoiar os jogadores antes da grande decisão

Eduardo Statuti
Belo Horizonte (MG)
Dia 06/03/2026
09:07
Treino, na Toca 2 (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Treino, na Toca 2 (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Uma semana depois de ter uma reunião com jogadores, comissão técnica e diretoria, a maior torcida organizada do Cruzeiro promoverá uma festa na Toca da Raposa II para apoiar o elenco antes da decisão do Campeonato Mineiro.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

O objetivo é incentivar os atletas antes do clássico, assim como ocorreu em outras ocasiões. A manifestação está marcada para este sábado (7), às 15h30 (de Brasília).

Em publicação em suas redes sociais, a maior organizada da equipe destacou que o momento pede união para empurrar a equipe para mais um título.

– É hora de união! Vamos mostrar a importância de conquistar esse campeonato, ainda mais em uma final como essa. Cada jogador precisa entender que vestir a camisa do Cruzeiro é carregar uma história de títulos, raça e conquistas. O Cruzeiro é gigante e a sua torcida nunca abandona. Vamos juntos fazer o último grande apoio antes da decisão e mostrar mais uma vez a força da arquibancada – escreveu a Máfia Azul em post no Instagram.

Treino, na Toca 2 (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Treino, na Toca 2 (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Final do Campeonato Mineiro

Classificado com a melhor campanha da primeira fase e com duas vitórias na semifinal, o Cruzeiro enfrentará o Atlético-MG na final do Campeonato Mineiro. A equipe alvinegra empatou os dois jogos com o América-MG, na Arena MRV em 1 a 1 e no Independência em 0 a 0, e se classificou nos pênaltis.

A grande decisão do Estadual será no domingo (8), no Mineirão, às 18h (de Brasília). O confronto marcará também a volta da torcida dividida nos clássicos.

