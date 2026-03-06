Organizadas do Cruzeiro preparam festa na Toca II na véspera da final do Campeonato Mineiro

Uma semana depois de ter uma reunião com jogadores, comissão técnica e diretoria, a maior torcida organizada do Cruzeiro promoverá uma festa na Toca da Raposa II para apoiar o elenco antes da decisão do Campeonato Mineiro.

O objetivo é incentivar os atletas antes do clássico, assim como ocorreu em outras ocasiões. A manifestação está marcada para este sábado (7), às 15h30 (de Brasília).

Em publicação em suas redes sociais, a maior organizada da equipe destacou que o momento pede união para empurrar a equipe para mais um título.

– É hora de união! Vamos mostrar a importância de conquistar esse campeonato, ainda mais em uma final como essa. Cada jogador precisa entender que vestir a camisa do Cruzeiro é carregar uma história de títulos, raça e conquistas. O Cruzeiro é gigante e a sua torcida nunca abandona. Vamos juntos fazer o último grande apoio antes da decisão e mostrar mais uma vez a força da arquibancada – escreveu a Máfia Azul em post no Instagram.

Final do Campeonato Mineiro

Classificado com a melhor campanha da primeira fase e com duas vitórias na semifinal, o Cruzeiro enfrentará o Atlético-MG na final do Campeonato Mineiro. A equipe alvinegra empatou os dois jogos com o América-MG, na Arena MRV em 1 a 1 e no Independência em 0 a 0, e se classificou nos pênaltis.

A grande decisão do Estadual será no domingo (8), no Mineirão, às 18h (de Brasília). O confronto marcará também a volta da torcida dividida nos clássicos.

