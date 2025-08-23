Londrina apresenta projeto de novo CT com investimento de R$ 17 milhões

O Londrina divulgou a atualização dos prazos para a construção do novo Centro de Treinamento. Após atraso de 90 dias, justificado pela necessidade de estudos de solo, a obras deve começar entre outubro e novembro deste ano.

continua após a publicidade

O investimento previsto pela SAF é de R$ 17 milhões em quatro anos.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Prazos e fases da construção do CT do Londrina

O projeto do novo CT, localizado na Estrada da Cegonha, próximo à PR-445, na saída para Curitiba, terá a a construção dividida em fases. O terreno tem 105 mil m².

1ª Fase (abril/maio de 2026): Entrega de dois campos e de um prédio com a estrutura para o futebol. 2ª Fase (2027): Conclusão de mais dois campos e de um prédio para as áreas administrativa, de marketing e financeira. 3ª Fase (2029): Obras finais, com a entrega de mais dois campos e do terceiro prédio, destinado a alojamentos.

A previsão da primeira etapa, que permite a utilização do CT, com dois campos e o prédio de estrutura para o futebol, é ser concluída entre abril e maio de 2026. Já o projeto final, previsto para 2029, prevê seis campos e três prédio.

continua após a publicidade

- O projeto é deficitário, mas a gente não tem do que reclamar. Está dentro do plano que a gente fez. Como é que a gente vai construir o CT? Capital próprio da Squadra, investimento nosso, não tem parceria. O CT da SAF foi comprado com dinheiro nosso, a obra vai ser com dinheiro nosso. A gente acredita que é um projeto de médio e longo prazo. A gente está plantando, e lá na frente a gente vai colher, com certeza - explicou Guilherme Belintani, representante e investidor da Squadra Sport, gestora da SAF, em entrevista coletiva.

A expectativa é que o Londrina passe a utilizar o novo CT antes do Campeonato Brasileiro do ano que vem, logo após o término do estadual.

Terreno do novo CT do Londrina tem mais de 100 mil m². Foto: Divulgação/Londrina

VGD, atual CT do Londrina

O Londrina seguirá treinando no Vitorino Gonçalves Dias (VGD) e em outros campos na cidade, como o estádio do Café, até a conclusão da primeira etava do novo CT. O estádio, que passou por reformas e um investimento de R$ 3,5 milhões, tem sido utilizado para treinamentos desde fevereiro e para jogos na Série C.

continua após a publicidade

Antes do VGD, o Tubarão utilizou a estrutura da SM Sports, antiga gestora do clube, por 13 anos.

Londrina na Série C

Classificado antecipadamente para o quadrangular, o Londrina tem mais duas rodadas na primeira fase. O próximo compromisso é contra o Anápolis no domingo (24), às 16h30 (de Brasília), no VGD, e depois visita a Ponte no sábado (30), às 17h, no Moisés Lucarelli.

O Tubarão ocupa a quarta posição, com 29 pontos, oito pontos atrás do Caxias, que lidera a Série C.