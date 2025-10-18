Maycon abre o jogo sobre futuro no Corinthians e é direto: ‘Ano turbulento’

Autor do gol da vitória do Corinthians contra o Atlético-MG, Maycon foi direto sobre seu futuro na equipe em entrevista após o jogo. Questionado sobre seu futuro no time, o jogador não cravou uma resposta, mas desabafou sobre as turbulências políticas que o clube enfrentou neste ano.

Maycon trouxe à tona as crises enfrentadas pelo time e se posicionou sobre como acompanhar assuntos assim preocupam o elenco. No caso de Maycon, em específico, seu empréstimo termina no final deste ano.

Existe uma incerteza em cima da renovação do seu vínculo. O jogador está emprestado pelo Shakhtar Donetsk. Porém, o Corinthians atravessa uma dívida com o clube russo, que gira em torno do cerca de €1 milhão (R$ 6,2 milhões), referente a empréstimos do passado.

- A gente sabe que muitas coisas precisam acontecer, a gente enlouquece com muita coisa no clube e, pra pensar em permanecer, é importante entender como vai ficar o Corinthians no ano que vem. Acho que este foi um ano muito turbulento, principalmente por isso, e é algo que nos preocupa bastante - disse Maycon.

- Não é algo que influencia diretamente dentro de campo, mas incomoda, porque toda hora sai notícia sobre o Corinthians. Acho que é o momento de nos unirmos, torcida, jogadores e comissão técnica, pra fazermos um final de temporada importante. Nosso elenco merece isso pelo trabalho que fez ao longo do ano - completou.

Maycon comemora gol do Corinthians na Neo Química Arena (Foto: Joisel Amaral/AGIF)

Maycon falou sobre a importância do resultado para o Corinthians

Maycon também falou sobre a relevância desta vitória para o Corinthians. De acordo com o jogador, o elenco teve uma reunião às vésperas da partida na qual foi discutido que o clube não pode se submeter a oscilações de resultados como estava acontecendo.

- Acho que a gente teve uma reunião muito boa ontem, porque nós estamos no Corinthians e essa oscilação não pode existir. Tem um dado que mostra que a gente ainda não conseguiu vencer duas partidas seguidas, e isso é algo que no Corinthians não pode acontecer. A tabela mostra essas oscilações, e é por isso que estamos onde estamos, mas acredito que nossa equipe merece estar em uma posição mais acima. Agora temos que lutar nesses últimos nove jogos que restam pra colocar o Corinthians em uma situação melhor - analisou Maycon.

Com o resultado, o Corinthians voltou a conquistar três pontos após a derrota para o Santos na última rodada e chegou aos 36 pontos na tabela de classificação.