Na noite deste sábado, o Atlético foi derrotado por 1 a 0 para o Corinthians na Neo Química Arena. Após a partida, o técnico Jorge Sampaoli afirmou ter realizado testes diante do Corinthians pensando na importante partida pela Sul Americana no meio da próxima semana.

Na noite deste sábado (18), o Atlético foi derrotado por 1 a 0 para o Corinthians na Neo Química Arena. Após a partida, o técnico Jorge Sampaoli afirmou ter realizado testes pensando na importante partida pela Sul Americana no meio da próxima semana.

continua após a publicidade

Visando o jogo contra o Independiente del Valle (EQU), na próxima terça (21) pelo jogo de ida da Copa Sul-Americana, Sampaoli mexeu no time e poupou alguns titulares diante do timão. Além de preservar os jogadores, o treinador disse ter realizado testes.

Na coletiva pós jogo o treinador iniciou analisando a partida e a escolha de poupar jogadores. Segundo ele, foi um jogo equilibrado e que o Atlético teve chances de sair com um resultado diferente.

continua após a publicidade

"Eu acho que foi um jogo equilibrado, decidido por um chute de longa distância. Eles tiveram um pouco mais de domínio no primeiro tempo. Nós tivemos a possibilidade de fazer gol antes que eles na partida. A formação que eu escolhi para este jogo tem a ver com a grande quantidade de partidas que os atletas estão jogando em sequência.

"Nós vamos ter uma viagem ao Equador jogar na altitude, então havia que equilibrar os minutos para não chegarmos à altura com atletas com três partidas seguidas. Mas no geral, estruturalmente, o time esteve bem equilibrado e compacto. "

continua após a publicidade

Sampaoli dando instruções em Atlético x Corinthians (Foto: Pedro Souza)

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Sampaoli fez testes no time do Atlético

O treinador afirmou ter realizado testes para a semifinal da Sul-Americana. Além disso afirmou que precisa ter o time 100% para o confronto eliminatório.

"Fiz um teste na partida para ver como se comportava o Ruan que nunca jogou ao lado do Vitor Hugo e com o Saravia por fora. Vamos jogar em uma altitude muito complicada então queria ver o comportamento que eles teriam. Preciso ter o time 100% para o confronto na Sul-Americana. "