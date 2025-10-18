menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsAtlético Mineiro

Sampaoli diz ter realizado ‘testes’ no Atlético-MG diante do Corinthians

O Atlético foi derrotado por 1 a 0 para o Corinthians

Artur Henrique
Belo Horizonte (MG)
Dia 18/10/2025
21:34
Atualizado há 5 minutos
Sampaoli em Atlético e Corinthians neste sábado (18)(Foto: Pedro Souza / Atlético)
imagem cameraSampaoli em Atlético e Corinthians na Neo Química Arena (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Na noite deste sábado, o Atlético foi derrotado por 1 a 0 para o Corinthians na Neo Química Arena. Após a partida, o técnico Jorge Sampaoli afirmou ter realizado testes diante do Corinthians pensando na importante partida pela Sul Americana no meio da próxima semana.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Na noite deste sábado (18), o Atlético foi derrotado por 1 a 0 para o Corinthians na Neo Química Arena. Após a partida, o técnico Jorge Sampaoli afirmou ter realizado testes pensando na importante partida pela Sul Americana no meio da próxima semana.

Visando o jogo contra o Independiente del Valle (EQU), na próxima terça (21) pelo jogo de ida da Copa Sul-Americana, Sampaoli mexeu no time e poupou alguns titulares diante do timão. Além de preservar os jogadores, o treinador disse ter realizado testes.

Na coletiva pós jogo o treinador iniciou analisando a partida e a escolha de poupar jogadores. Segundo ele, foi um jogo equilibrado e que o Atlético teve chances de sair com um resultado diferente.

"Eu acho que foi um jogo equilibrado, decidido por um chute de longa distância. Eles tiveram um pouco mais de domínio no primeiro tempo. Nós tivemos a possibilidade de fazer gol antes que eles na partida. A formação que eu escolhi para este jogo tem a ver com a grande quantidade de partidas que os atletas estão jogando em sequência.

"Nós vamos ter uma viagem ao Equador jogar na altitude, então havia que equilibrar os minutos para não chegarmos à altura com atletas com três partidas seguidas. Mas no geral, estruturalmente, o time esteve bem equilibrado e compacto. "

Sampaoli dando instruções em Atlético x Corinthians(Foto: Pedro Souza)
Sampaoli dando instruções em Atlético x Corinthians (Foto: Pedro Souza)

Sampaoli fez testes no time do Atlético

O treinador afirmou ter realizado testes para a semifinal da Sul-Americana. Além disso afirmou que precisa ter o time 100% para o confronto eliminatório.

"Fiz um teste na partida para ver como se comportava o Ruan que nunca jogou ao lado do Vitor Hugo e com o Saravia por fora. Vamos jogar em uma altitude muito complicada então queria ver o comportamento que eles teriam. Preciso ter o time 100% para o confronto na Sul-Americana. "

