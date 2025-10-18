Flamengo leva vantagem sobre Palmeiras em seleção dos jogadores mais valiosos
Seleção dos 11 mais caros de cada posição passa de R$ 1 bi
Dominando o futebol brasileiro e sul-americano nos últimos anos, Flamengo e Palmeiras estão disputando o título do Brasileirão 2025 ponto a ponto. As equipes são as duas mais valiosas de toda a América Latina, valendo mais de R$ 1 bilhão cada, e o Lance! simulou como ficaria uma seleção com as maiores estrelas de cada uma.
O jogo que poderá mudar o rumo do campeonato vai acontecer no próximo domingo (19), às 16h (horário de Brasília). A partida será válida pela 29° rodada e, em caso de vitória do Palmeiras, o time paulista se tornará líder isolado com seis pontos de vantagem. Por outro lado, se a equipe carioca vencer, empatará na pontuação com o atual líder, deixando a disputa mais acirrada para as próximas rodadas.
A seleção dos jogadores mais valiosos de Flamengo x Palmeiras
- Goleiro: Augustín Rossi (FLA) - R$ 50,3 milhões
- Lateral direito: Augustín Giay (PAL) - R$ 69 milhões
- Lateral esquerdo: Joaquín Piquerez (PAL) - R$ 94,3 milhões
- Zagueiro - Léo Ortiz (FLA) - R$ 94,3 milhões
- Zagueiro - Léo Pereira (FLA) - R$ 56,6 milhões
- Meio campista: Andreas Pereira (PAL) - R$ 113,2 milhões
- Meio campista: Arrascaeta (FLA) - R$ 94,3 milhões
- Meio campista: Maurício (PAL) - R$ 75,5 milhões
- Atacante - Samuel Lino (FLA) - R$ 138,2 milhões
- Atacante - Pedro (FLA) - R$ 125,8 milhões
- Atacante - Vitor Roque (PAL) - R$ 125,8 milhões
Valor de mercado total: R$ 1,04 bilhão.
Veja os 10 jogadores mais valiosos do Palmeiras:
- Vitor Roque – 20 milhões de euros (R$ 118 milhões)
- Andreas Pereira – 18 milhões de euros (R$ 106 milhões)
- Joaquín Piquerez – 15 milhões de euros (R$ 88 milhões)
- Facundo Torres – 15 milhões de euros (R$ 88 milhões)
- Paulinho – 14 milhões de euros (R$ 82 milhões)
- Mauricio – 12 milhões de euros (R$ 70 milhões)
- Raphael Veiga – 12 milhões de euros (R$ 70 milhões)
- Ramón Sosa – 12 milhões de euros (R$ 70 milhões)
- Agustín Giay – 11 milhões de euros (R$ 65 milhões)
- Aníbal Moreno – 11 milhões de euros (R$ 65 milhões)
Veja os 10 jogadores mais valiosos do Flamengo:
- Samuel Lino – 22 milhões de euros (R$ 130 milhões)
- Pedro – 20 milhões de euros (R$ 118 milhões)
- Giorgian de Arrascaeta – 15 milhões de euros (R$ 88 milhões)
- Léo Ortiz – 15 milhões de euros (R$ 88 milhões)
- Nicolás de la Cruz – 12 milhões de euros (R$ 70 milhões)
- Léo Pereira – 9 milhões de euros (R$ 53 milhões)
- Emerson Royal – 9 milhões de euros (R$ 53 milhões)
- Agustín Rossi – 8 milhões de euros (R$ 47 milhões)
- Gonzalo Plata – 8 milhões de euros (R$ 47 milhões)
- Jorge Carrascal – 7 milhões de euros (R$ 41 milhões)
