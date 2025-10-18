menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLance! Biz

Flamengo leva vantagem sobre Palmeiras em seleção dos jogadores mais valiosos

Seleção dos 11 mais caros de cada posição passa de R$ 1 bi

Lucas Cremonese
São Paulo (SP)
Supervisionado porLeonardo Damico,
Dia 18/10/2025
20:09
Pedro e Arrascaeta Flamengo Botafogo
imagem cameraPedro e Arrascaeta Flamengo Botafogo (Foto: Adriano Fontes / Flamengo)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Dominando o futebol brasileiro e sul-americano nos últimos anos, Flamengo e Palmeiras estão disputando o título do Brasileirão 2025 ponto a ponto. As equipes são as duas mais valiosas de toda a América Latina, valendo mais de R$ 1 bilhão cada, e o Lance! simulou como ficaria uma seleção com as maiores estrelas de cada uma.

continua após a publicidade

O jogo que poderá mudar o rumo do campeonato vai acontecer no próximo domingo (19), às 16h (horário de Brasília). A partida será válida pela 29° rodada e, em caso de vitória do Palmeiras, o time paulista se tornará líder isolado com seis pontos de vantagem. Por outro lado, se a equipe carioca vencer, empatará na pontuação com o atual líder, deixando a disputa mais acirrada para as próximas rodadas.

A seleção dos jogadores mais valiosos de Flamengo x Palmeiras

  1. Goleiro: Augustín Rossi (FLA) - R$ 50,3 milhões
  2. Lateral direito: Augustín Giay (PAL) - R$ 69 milhões
  3. Lateral esquerdo: Joaquín Piquerez (PAL) - R$ 94,3 milhões
  4. Zagueiro - Léo Ortiz (FLA) - R$ 94,3 milhões
  5. Zagueiro - Léo Pereira (FLA) - R$ 56,6 milhões
  6. Meio campista: Andreas Pereira (PAL) - R$ 113,2 milhões
  7. Meio campista: Arrascaeta (FLA) - R$ 94,3 milhões
  8. Meio campista: Maurício (PAL) - R$ 75,5 milhões
  9. Atacante - Samuel Lino (FLA) - R$ 138,2 milhões
  10. Atacante - Pedro (FLA) - R$ 125,8 milhões
  11. Atacante - Vitor Roque (PAL) - R$ 125,8 milhões

Valor de mercado total: R$ 1,04 bilhão.

VItor Roque, atacante do Palmeiras, comemora gol
Vitor Roque comemora gol com a camisa do Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Veja os 10 jogadores mais valiosos do Palmeiras:

  1. Vitor Roque – 20 milhões de euros (R$ 118 milhões)
  2. Andreas Pereira – 18 milhões de euros (R$ 106 milhões)
  3. Joaquín Piquerez – 15 milhões de euros (R$ 88 milhões)
  4. Facundo Torres – 15 milhões de euros (R$ 88 milhões)
  5. Paulinho – 14 milhões de euros (R$ 82 milhões)
  6. Mauricio – 12 milhões de euros (R$ 70 milhões)
  7. Raphael Veiga – 12 milhões de euros (R$ 70 milhões)
  8. Ramón Sosa – 12 milhões de euros (R$ 70 milhões)
  9. Agustín Giay – 11 milhões de euros (R$ 65 milhões)
  10. Aníbal Moreno – 11 milhões de euros (R$ 65 milhões)

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Veja os 10 jogadores mais valiosos do Flamengo:

  1. Samuel Lino – 22 milhões de euros (R$ 130 milhões)
  2. Pedro – 20 milhões de euros (R$ 118 milhões)
  3. Giorgian de Arrascaeta – 15 milhões de euros (R$ 88 milhões)
  4. Léo Ortiz – 15 milhões de euros (R$ 88 milhões)
  5. Nicolás de la Cruz – 12 milhões de euros (R$ 70 milhões)
  6. Léo Pereira – 9 milhões de euros (R$ 53 milhões)
  7. Emerson Royal – 9 milhões de euros (R$ 53 milhões)
  8. Agustín Rossi – 8 milhões de euros (R$ 47 milhões)
  9. Gonzalo Plata – 8 milhões de euros (R$ 47 milhões)
  10. Jorge Carrascal – 7 milhões de euros (R$ 41 milhões)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias