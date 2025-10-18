Dominando o futebol brasileiro e sul-americano nos últimos anos, Flamengo e Palmeiras estão disputando o título do Brasileirão 2025 ponto a ponto. As equipes são as duas mais valiosas de toda a América Latina, valendo mais de R$ 1 bilhão cada, e o Lance! simulou como ficaria uma seleção com as maiores estrelas de cada uma.

O jogo que poderá mudar o rumo do campeonato vai acontecer no próximo domingo (19), às 16h (horário de Brasília). A partida será válida pela 29° rodada e, em caso de vitória do Palmeiras, o time paulista se tornará líder isolado com seis pontos de vantagem. Por outro lado, se a equipe carioca vencer, empatará na pontuação com o atual líder, deixando a disputa mais acirrada para as próximas rodadas.

A seleção dos jogadores mais valiosos de Flamengo x Palmeiras

Goleiro: Augustín Rossi (FLA) - R$ 50,3 milhões Lateral direito: Augustín Giay (PAL) - R$ 69 milhões Lateral esquerdo: Joaquín Piquerez (PAL) - R$ 94,3 milhões Zagueiro - Léo Ortiz (FLA) - R$ 94,3 milhões Zagueiro - Léo Pereira (FLA) - R$ 56,6 milhões Meio campista: Andreas Pereira (PAL) - R$ 113,2 milhões Meio campista: Arrascaeta (FLA) - R$ 94,3 milhões Meio campista: Maurício (PAL) - R$ 75,5 milhões Atacante - Samuel Lino (FLA) - R$ 138,2 milhões Atacante - Pedro (FLA) - R$ 125,8 milhões Atacante - Vitor Roque (PAL) - R$ 125,8 milhões

Valor de mercado total: R$ 1,04 bilhão.

Vitor Roque comemora gol com a camisa do Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Veja os 10 jogadores mais valiosos do Palmeiras:

Vitor Roque – 20 milhões de euros (R$ 118 milhões) Andreas Pereira – 18 milhões de euros (R$ 106 milhões) Joaquín Piquerez – 15 milhões de euros (R$ 88 milhões) Facundo Torres – 15 milhões de euros (R$ 88 milhões) Paulinho – 14 milhões de euros (R$ 82 milhões) Mauricio – 12 milhões de euros (R$ 70 milhões) Raphael Veiga – 12 milhões de euros (R$ 70 milhões) Ramón Sosa – 12 milhões de euros (R$ 70 milhões) Agustín Giay – 11 milhões de euros (R$ 65 milhões) Aníbal Moreno – 11 milhões de euros (R$ 65 milhões)

Veja os 10 jogadores mais valiosos do Flamengo: