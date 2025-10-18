Assista ao vivo à entrevista coletiva de Dorival Júnior após vitória do Corinthians

Dorival Júnior concede entrevista coletiva na Neo Química Arena neste sábado (18) após a vitória do Corinthians por 1 a 0 contra o Atlético-MG. O gol da partida foi marcado por Maycon, capitão do time.

Com o resultado, o Corinthians voltou a conquistar três pontos após a derrota para o Santos na última rodada e chegou aos 36 pontos na tabela de classificação. O Galo, por sua vez, permanece com 33, cinco a mais que o Vitória, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

Assista ao vivo à entrevista de Dorival Júnior

Como foi o jogo entre Corinthians e Atlético-MG?

Um primeiro tempo de nível técnico baixo, com muitas faltas e poucas oportunidades claras de gol. Mandante e empurrado pela torcida, o Corinthians controlou a posse de bola, mas teve dificuldades para se manter no terço final do campo.

Dorival Júnior, técnico do Corinthians, fala ao vivo após a vitória (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Aos poucos, o Atlético passou a controlar mais as ações e, ao mesmo tempo, abriu espaços para o Corinthians avançar pela intermediária. Com isso, surgiram chances para os dois lados. Yuri Alberto e Maycon tiveram as melhores oportunidades.

O grande destaque dos 45 minutos iniciais foi a comemoração da torcida presente na Neo Química Arena pelo sexto título da Libertadores Feminina, conquistado nos pênaltis contra o Deportivo Cali e exibido no telão do estádio.

Após não acertar o gol na primeira etapa, o Corinthians precisou de apenas quatro minutos no segundo tempo para abrir o placar. Capitão da equipe, Maycon acertou um belo chute de fora da área e venceu o goleiro Everson, para a explosão dos cerca de 40 mil torcedores presentes na Neo Química Arena.

Mesmo em vantagem, a equipe comandada por Dorival Júnior seguiu melhor na partida e ainda viu Memphis Depay desperdiçar uma ótima chance para ampliar o marcador. Com a necessidade de buscar o resultado, Sampaoli mudou o esquema tático e colocou o Atlético-MG no ataque.

Reunidos no time titular ao lado de Yuri Alberto após mais de 60 dias, Depay e Garro foram substituídos aos 30 minutos do segundo tempo para as entradas de Ryan e Gui Negão, formados nas categorias de base do clube.

Em meio à troca de ataques nos minutos finais, o placar permaneceu inalterado em Itaquera, e o Corinthians voltou a conquistar três pontos após a derrota no clássico contra o Santos. Já o Atlético-MG, com a derrota, se aproximou da zona de rebaixamento após o triunfo do Vitória sobre o Bahia.