CRB x Athletico: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações do jogo pela Série B

CRB e Athletico se enfrentam neste sábado (23), às 20h30 (de Brasília), no estádio Rei Pelé, em jogo da 23ª rodada da Série B. A partida será transmitida ao vivo pela Disney+ (streaming pago).

O Galo da Praia está na 10ª colocação, com 31 pontos, cinco abaixo do Novorizontino, que abre o G-4, enquanto o Furacão está na 13ª posição, com 27 pontos, cinco acima do Volta Redonda, primeiro time dentro da ZR.

CRB x Athletico CRB CAP 23ª rodada Série B do Brasileiro Data e Hora Sábado, 23 de agosto de 2025, às 20h30 (de Brasília) Local Rei Pelé, em Maceió (AL) Árbitro Wagner do Nascimento Magalhaes (RJ) Assistentes Luiz Claudio Regazone (RJ) e Daniel de Oliveira Alves Pereira (RJ) Var Adriano de Assis Miranda (SP) Onde assistir

Como chegam os dois times?

O CRB vem de vitória por 1 a 0 contra o Volta Redonda, fora de casa, e acumula dois triunfos seguidos - antes, tinha vencido o Athletic pelo mesmo placar, em casa. A última derrota foi por 3 a 2 para a Chapecoense, na Arena Condá, pela 20ª rodada, em 3 de agosto.

O treinador Eduardo Barroca tem o desfalque do zagueiro Henri, suspenso - Luis Segóvia deve ser o substituto. Já o meia Gegê cumpriu suspensão e volta ao time titular.

O Athletico empatou com o Cuiabá em 1 a 1, em casa, e não vence há sete jogos na Série B, com três derrotas e quatro igualdades. A última vitória foi por 1 a 0 diante do Amazonas, fora de casa, em 5 de julho, pela 15ª rodada.

Para o jogo, Odair Hellmann deve repetir a escalação da última partida. No banco, ele tem os retornos do zagueiro Aguirre e do lateral-direito Madson, recuperados de lesão.

✅ FICHA TÉCNICA

CRB X ATHLETICO

23ª RODADA - SÉRIE B DO BRASILEIRO

📆 Data e horário: Sábado (23), às 20h30 (horário de Brasília)

📍 Local: Rei Pelé, em Maceió (AL)

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming pago)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes (RJ)

🚩 Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Daniel de Oliveira Alves Pereira (RJ)

🖥️ VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CRB (Técnico: Eduardo Barroca)

Matheus Albino; Weverton, Fábio Alemão, Luís Segovia e Matheus Ribeiro; Higor Meritão, Gegê e Danielzinho; Douglas Baggio, Thiaguinho e Mikael.

ATHLETICO (Técnico: Odair Hellmann)

Santos; Benavídez, Léo Pelé e Esquivel; Kauã Moraes, Felipinho, Patrick e Mendoza; Zapelli, Dudu e Kevin Viveros.