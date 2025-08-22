CRB x Athletico: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações do jogo pela Série B
Galo da Praia e Furacão estão separados por quatro pontos na tabela
CRB e Athletico se enfrentam neste sábado (23), às 20h30 (de Brasília), no estádio Rei Pelé, em jogo da 23ª rodada da Série B. A partida será transmitida ao vivo pela Disney+ (streaming pago).
O Galo da Praia está na 10ª colocação, com 31 pontos, cinco abaixo do Novorizontino, que abre o G-4, enquanto o Furacão está na 13ª posição, com 27 pontos, cinco acima do Volta Redonda, primeiro time dentro da ZR.
CRB x Athletico
Como chegam os dois times?
O CRB vem de vitória por 1 a 0 contra o Volta Redonda, fora de casa, e acumula dois triunfos seguidos - antes, tinha vencido o Athletic pelo mesmo placar, em casa. A última derrota foi por 3 a 2 para a Chapecoense, na Arena Condá, pela 20ª rodada, em 3 de agosto.
O treinador Eduardo Barroca tem o desfalque do zagueiro Henri, suspenso - Luis Segóvia deve ser o substituto. Já o meia Gegê cumpriu suspensão e volta ao time titular.
O Athletico empatou com o Cuiabá em 1 a 1, em casa, e não vence há sete jogos na Série B, com três derrotas e quatro igualdades. A última vitória foi por 1 a 0 diante do Amazonas, fora de casa, em 5 de julho, pela 15ª rodada.
Para o jogo, Odair Hellmann deve repetir a escalação da última partida. No banco, ele tem os retornos do zagueiro Aguirre e do lateral-direito Madson, recuperados de lesão.
➡️ Confira ao vivo o duelo no Disney +
Confira as informações do jogo entre Criciúma e Athletico pela Série B
✅ FICHA TÉCNICA
CRB X ATHLETICO
23ª RODADA - SÉRIE B DO BRASILEIRO
📆 Data e horário: Sábado (23), às 20h30 (horário de Brasília)
📍 Local: Rei Pelé, em Maceió (AL)
📺 Onde assistir: Disney+ (streaming pago)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes (RJ)
🚩 Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Daniel de Oliveira Alves Pereira (RJ)
🖥️ VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
CRB (Técnico: Eduardo Barroca)
Matheus Albino; Weverton, Fábio Alemão, Luís Segovia e Matheus Ribeiro; Higor Meritão, Gegê e Danielzinho; Douglas Baggio, Thiaguinho e Mikael.
ATHLETICO (Técnico: Odair Hellmann)
Santos; Benavídez, Léo Pelé e Esquivel; Kauã Moraes, Felipinho, Patrick e Mendoza; Zapelli, Dudu e Kevin Viveros.
