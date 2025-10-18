O Corinthians venceu o Atlético-MG por 1 a 0 na noite deste sábado (18), na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. Capitão da equipe, Maycon marcou o único gol da partida com um belo chute de fora da área, nos minutos iniciais do segundo tempo.

Com o resultado, o Corinthians voltou a conquistar três pontos após a derrota para o Santos na última rodada e chegou aos 36 pontos na tabela de classificação. O Galo, por sua vez, permanece com 33, cinco a mais que o Vitória, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

Como foi o jogo entre Corinthians e Atlético-MG?

Um primeiro tempo de nível técnico baixo, com muitas faltas e poucas oportunidades claras de gol. Mandante e empurrado pela torcida, o Corinthians controlou a posse de bola, mas teve dificuldades para se manter no terço final do campo.

Aos poucos, o Atlético passou a controlar mais as ações e, ao mesmo tempo, abriu espaços para o Corinthians avançar pela intermediária. Com isso, surgiram chances para os dois lados. Yuri Alberto e Maycon tiveram as melhores oportunidades.

O grande destaque dos 45 minutos iniciais foi a comemoração da torcida presente na Neo Química Arena pelo sexto título da Libertadores Feminina, conquistado nos pênaltis contra o Deportivo Cali e exibido no telão do estádio.

Após não acertar o gol na primeira etapa, o Corinthians precisou de apenas quatro minutos no segundo tempo para abrir o placar. Capitão da equipe, Maycon acertou um belo chute de fora da área e venceu o goleiro Everson, para a explosão dos cerca de 40 mil torcedores presentes na Neo Química Arena.

Mesmo em vantagem, a equipe comandada por Dorival Júnior seguiu melhor na partida e ainda viu Memphis Depay desperdiçar uma ótima chance para ampliar o marcador. Com a necessidade de buscar o resultado, Sampaoli mudou o esquema tático e colocou o Atlético-MG no ataque.

Reunidos no time titular ao lado de Yuri Alberto após mais de 60 dias, Depay e Garro foram substituídos aos 30 minutos do segundo tempo para as entradas de Ryan e Gui Negão, formados nas categorias de base do clube.

Em meio à troca de ataques nos minutos finais, o placar permaneceu inalterado em Itaquera, e o Corinthians voltou a conquistar três pontos após a derrota no clássico contra o Santos. Já o Atlético-MG, com a derrota, se aproximou da zona de rebaixamento após o triunfo do Vitória sobre o Bahia.

Corinthians e Atlético-MG se enfrentaram na noite deste sábado, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão (Foto: Joisel Amaral/AGIF)

O que vem por aí?

O Corinthians volta a campo no próximo sábado (25), contra o Vitória, no Barradão. No mesmo dia, o Atlético-MG recebe o Ceará, na Arena MRV. Ambos os duelos são válidos pelo Campeonato Brasileiro.

✅ FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 1 X 0 ATLÉTICO-MG

CAMPEONATO BRASILEIRO - 29ª RODADA

🗓️ Data e horário: sábado, 18 de setembro, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP);

🥅 Gols: Maycon (COR);

🟨 Cartões amarelos: Matheus Bidu, Matheuzinho e Maycon (COR); Saravia, Alan Franco e Fausto Vera (ATL)

🔴 Cartão vermelho: -

🟨 Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ);

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE);

🏁 VAR: Daniel Nobre Bins (RS).

CORINTHIANS (Técnico: Dorival Júnior)

Hugo Souza; Matheuzinho, João Pedro, Cacá e Matheus Bidu; Raniele, Maycon (Angileri), Breno Bidon (Charles) e Rodrigo Garro (Ryan); Memphis Depay (Gui Negão) e Yuri Alberto (Romero).

ATLÉTICO-MG (Técnico: Sampaoli)

Everson; Saravia (Natanael), Vitor Hugo, Ruan, Junior Alonso e Caio Paulista; Fausto Vera (Scarpa), Alan Franco e Igor Gomes (Dudu); Biel (Bernard) e Hulk.