Escalações de Cruzeiro x Fortaleza: Jardim surpreende ao definir a Raposa

O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, surpreendeu na escalação da equipe que enfrenta o Fortaleza, neste sábado (18), às 21h, no Mineirão, pela 29ª rodada do Brasileirão. Com três desfalques, o treinador optou pelo atacante Gabigol, goleiro Léo Aragão e o lateral-esquerdo Kauã Prates, como previsto, mas também escalou o equatoriano Arroyo no lugar de Wanderson e o jovem Kauã Moraes no de William.

O zagueiro Fabrício Bruno volta ao time depois de dois jogos ausente, por estar suspenso e servindo à Seleção Brasileira. As ausências são o artilheiro Kaio Jorge, expulso contra o Atlético-MG, o lateral Kaiki, com três cartões amarelos, e o goleiro Cássio, cumprindo protocolo de concussão após levar pancada na cabeça no clássico.

O Cruzeiro está escalado com:

Léo Aragão, Kauã Moraes, Fabrício Bruno, Villalba e Kauã Prates; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Arroyo e Gabigol.

Cruzeiro e Fortaleza estão em posições opostas na classificação do Brasileirão. A Raposa ocupa a terceira colocação com 53 pontos, atrás de Palmeiras (61) e Flamengo (58), e o Leão do Pici está em antepenúltimo lugar, com 24.

O Cruzeiro tenta interromper sequência de quatro rodadas sem vitória no Brasileirão. Depois de perder para o Vasco por 2 a 0, em São Januário, a equipe celeste empatou com Flamengo (0 a 0, no Maracanã), Sport (1 a 1, no Mineirão) e Atlético-MG (1 a 1, na Arena MRV).

Léo Aragão será o goleiro do Cruzeiro no jogo contra o Fortaleza (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Além de voltar a vencer no Brasileirão, o Cruzeiro tenta também interromper a série de tropeços diante do Fortaleza como mandante. Nos últimos quatro confrontos, foram dois empates e duas derrotas. A última vitória celeste em casa foi em 2005, no Mineirão, por 3 a 0.

Fortaleza tem vários desfalques para enfrentar o Cruzeiro, no Mineirão

O Fortaleza vem alternando vitórias e derrotas. Na 25ª rodada, derrotou o Sport por 1 a 0, no Castelão. Depois, perdeu para o São Paulo por 2 a 0, também em casa. Na partida seguinte, venceu o Juventude por 2 a 1, em Caxias do Sul, e, na quarta-feira (15), voltou a ser derrotado diante da torcida: 2 a 0 para o Vasco.

No Fortaleza, o técnico Martín Palermo não terá cinco jogadores suspensos: os zagueiros Kuscevic e Gastón Ávila, o meio-campista Pablo Roberto e os atacantes Deyverson e Bareiro. O meia Matheus Pereira, que cumpriu suspensão diante do Vasco e retornaria ao time, está com lesão na coxa direita. Também estão contundidos João Ricardo, Marcelo Benevenuto, Allanzinho e Lucas Crispim.

O Leão do Pici está escalado com:

Brenno, Mancuso, Brítez, Lucas Gazal e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Rodrigo, Pochettino e Herrera; Lucero e Breno Lopes.