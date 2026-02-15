Com time misto, Corinthians vence o São Bernardo e avança no Paulistão

O Corinthians venceu o São Bernardo por 1 a 0, na noite deste domingo (15), no Estádio Primeiro de Maio, pela rodada final da primeira fase do Campeonato Paulista.

continua após a publicidade

Com o resultado, o Timão encerrou a primeira fase na quinta colocação, com 14 pontos em oito jogos: quatro vitórias, dois empates e duas derrotas. A equipe marcou 10 gols e sofreu seis.

Na próxima fase, o Corinthians enfrenta a Portuguesa, que terminou a primeira fase uma posição acima, com 15 pontos.

O JOGO

Mesmo com um time formado por jogadores geralmente apontados como reservas, o Corinthians tomou as rédeas da partida e criou a primeira chance logo aos quatro minutos. Vitinho lançou, Charles ajeitou com categoria e Gui Negão chutou forte, mas para fora.

continua após a publicidade

Aos seis minutos, foi a vez de Rodrigo Garro levar perigo em cobrança de falta, exigindo boa defesa de Alex Alves. Minutos depois, Vitinho fez outra boa jogada e tocou para Allan, que finalizou com perigo.

Após alguns minutos de pressão do Corinthians, o São Bernardo conseguiu equilibrar a partida, passou a ter mais posse de bola e avançou com frequência ao ataque. Em uma das chegadas, o zagueiro Augusto cabeceou após cobrança de falta e mandou para o fundo da rede, mas a arbitragem assinalou impedimento e anulou o gol.

continua após a publicidade

Depois do susto, o Corinthians retomou o controle e criou duas chances perigosas aos 38 minutos: primeiro em uma finalização de Matheus Bidu e, na sequência, em chute de Rodrigo Garro. Em ambas as oportunidades, o goleiro do São Bernardo fez grandes defesas.

O Corinthians passou a arriscar mais de fora da área e criou outra chance perigosa aos 41 minutos, com Gui Negão. Fora da área, o atacante dominou a bola e finalizou de longa distância, com perigo, mas para fora.

Timão vai enfrentar a Portuguesa na próxima fase (Foto: Wanderson Oliveira/PxImages/GazetaPress)

SEGUNDO-TEMPO

O Corinthians voltou para o segundo tempo pressionando e criando as principais chances. A primeira surgiu com Gui Negão, que recebeu passe dentro da área e finalizou com perigo para defesa de Alex Alves. No rebote, André cabeceou para fora.

Ainda no ataque, o Timão teve nova oportunidade aos nove minutos, em finalização de Vitinho.

Dono da casa, o Mirassol apareceu pela primeira vez com perigo no segundo tempo aos 10 minutos, quando Hugo Sanchez dominou pela esquerda e cruzou com perigo por toda a defesa corintiana.

Aos 11, Rodrigo Garro fez boa jogada pela esquerda, cruzou para a área e Vitinho cabeceou com perigo, mas para fora.

O gol do Corinthians saiu aos 21 minutos, com o volante André. De fora da área, o jogador, que retornava ao time após se recuperar de lesão, finalizou rasteiro e abriu o placar.

Aos 37 minutos, o Corinthians quase ampliou em cobrança de falta de Rodrigo Garro. Dois minutos depois, foi a vez do São Bernardo assustar em cabeçada de Pablo Dyego.

Apesar do susto, o Corinthians administrou o resultado e garantiu a vitória fora de casa. O lado ruim foi por Yuri Alberto, que deixou o campo chorando com dores na coxa esquerda e preocupa.

Confira as informações do jogo entre São Bernardo x Corinthians

✅ FICHA TÉCNICA

São Bernardo 0x1 Corinthians

Paulistão

📆 Data e horário: domingo (15), às 20h30 (horário de Brasília)

📍 Local: Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP)

🥅 Gols: André (21'/2ºT) (1-0) Corinthians; São Bernardo

🟨 Cartões amarelos: Augusto, Pedro Vitor, Marcão (SAO); Allan (COR);

🟥 Cartões vermelhos: -

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Anderson Jose de Moraes Coelho (SP)

🖥️ VAR: Vinicius Furlan (RJ)

⚽ESCALAÇÕES

CORINTHIANS: Hugo Souza; Pedro Milans (Matheuzinho), André Ramalho, Tchoca e Bidu; Allan (Raniele), Charles, André e Rodrigo Garro; Vitinho (Kayke) e Gui Negão (Yuri Alberto) (Gabriel Paulista). (Técnico: Dorival Jr.)

SÃO BERNARDO: Alex Alves; Hugo Sanches (Rodrigo Ferreira), Hélder, Matheus Salusiano, Augusto (Lucas Rian) e Pará; Marcão (Júnior Urso), Romisson (Rodrigo Andrade) e João Paulo; Felipe Garcia e Pedro Vitor (Pablo Dyego). (Técnico: Ricardo Catalá)

+ Aposte nas vitórias do Corinthians pelo Paulistão e Campeonato Brasileiro!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.