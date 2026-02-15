Mata-mata do Paulistão tem confrontos definidos e evita clássicos nas quartas

As quartas de final do Campeonato Paulista estão definidas, e o mata-mata promete emoção sem colocar frente a frente os quatro grandes clubes da capital nesta fase. Santos, Corinthians, São Paulo e Palmeiras avançaram e agora terão adversários do interior e da capital paulista na luta por uma vaga na semifinal.

O grande destaque da rodada foi o retorno de Neymar. Em sua estreia na temporada de 2026, o camisa 10 foi importante na etapa final na goleada do Santos por 6 a 0 sobre o Velo Clube, na Vila Belmiro. A atuação empolgou o torcedor e recolocou o Peixe na briga pelo título. Nas quartas, o desafio será diante do Grêmio Novorizontino, que fez campanha consistente e terminou a primeira fase na primeira colocação na tabela.

Quem também confirmou presença foi o Corinthians. Jogando fora de casa, o Timão venceu o São Bernardo por 1 a 0, em duelo equilibrado e decidido nos detalhes. O gol foi marcado por André, cria do Parque São Jorge. Agora, a equipe alvinegra terá pela frente a Portuguesa.

O São Paulo também fez sua parte ao bater a Ponte Preta por 2 a 1 - os gols foram de Lucas Ramon e Calleri. Com atuação segura, o Tricolor garantiu a classificação e agora encara o Bragantino, adversário que tem se consolidado como uma das força do futebol brasileiro.

Já o Palmeiras optou por um time misto e empatou por 1 a 1 com o Guarani. Mesmo sem força máxima, o Verdão assegurou sua vaga e enfrentará o Capivariano nas quartas de final.

Com os confrontos definidos, o cenário aponta para duelos equilibrados e decisivos. Sem clássicos entre os grandes neste momento, o mata-mata do Paulistão ganha contornos estratégicos, em que favoritismo e tradição precisarão ser confirmados dentro de campo.

