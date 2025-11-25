Lista de artilheiros e garçons da Série B tem ex-jogadores de Flamengo, Corinthians e outros gigantes
Veteranos somam ótimos números na edição de 2025
- Matéria
- Mais Notícias
As listas de maiores artilheiros e garçons da Série B 2025 contam com jogadores com passagens por gigantes brasileiros. É o caso dos maiores goleador e assistente: Pedro Rocha, do Remo, e Giovanni Augusto, da Chapecoense, respectivamente.
Relacionadas
- Futebol Nacional
Operário-PR dispensa 10 jogadores após o fim da Série B
Futebol Nacional24/11/2025
- Futebol Nacional
Remo x Goiás bate recorde de público e renda na Série B 2025; veja ranking
Futebol Nacional24/11/2025
- Coritiba
Torcida do Coritiba faz festa no aeroporto para receber elenco campeão da Série B
Coritiba24/11/2025
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Entre os grandes marcadores, chamam atenção nomes como os veteranos Willian Bigode (ex-Corinthians, Cruzeiro, Palmeiras, Fluminense e Santos), que anotou 11 gols pelo América-MG, e Anselmo Ramon (ex-Cruzeiro), que balançou as redes 10 vezes pelo Goiás. O meia Boschilia, que surgiu como promessa no São Paulo e passou pelo futebol europeu, comemorou nove tentos com a camisa do Operário.
Pedro Rocha e o ex-Tricolor também figuram entre os maiores garçons desta edição da Série B. Além deles, aparecem na lista Danielzinho (ex-Fluminense), Marquinhos Gabriel (ex-Internacional, Palmeiras, Santos, Corinthians, Cruzeiro e Vasco) e Luiz Fernando (ex-Botafogo e Grêmio).
Artilheiros da Série B
|Jogador
|Gols
|Time
Pedro Rocha
15
Remo
Cleber
13
Avaí
Carlão
13
Ferroviária
Willian Bigode
11
América-MG
Diego
10
Criciúma
Anselmo Ramon
10
Goiás
Kevin Ramírez
10
Amazonas
Safira
10
Cuiabá
Gabriel Boschilia
9
Operário-PR
Ronaldo Tavares
9
Athletic
Kevin Viveros
9
Athletico-PR
Garçons da Série B
|Jogador
|Assistências
|Time
Giovanni Augusto
9
Chapecoense
Pedro Rocha
8
Remo
Bruno Zapelli
7
Athletico-PR
Danielzinho
7
CRB
Marquinhos Gabriel
6
Avaí
Gabriel Boschilia
6
Operário-PR
Juninho
6
Ferroviária
Luiz Fernando
6
Athletico-PR
Reverson
6
Paysandu
➡️ Coritiba conquista o tri e se torna o clube com mais títulos na Série B; veja lista
Pedro Rocha, o maior artilheiro
O atacante viveu grandes momentos na carreira. Especialmente com a camisa do Grêmio, clube que o revelou. Pelo Tricolor Gaúcho, Pedro Rocha foi campeão da Copa do Brasil (2016) e da Libertadores (2017), com destaque em ambas. Depois de passagem pelo futebol russo, não repetiu o bom desempenho por Cruzeiro e Flamengo, mas foi campeão brasileiro com o clube carioca em 2020. Ainda foi vencedor da Sul-Americana pelo Athletico-PR em 2021.
Depois de três temporadas de pouco brilho no Fortaleza e passagem relâmpago pelo Criciúma, o jogador de 31 anos chegou ao Remo. E protagonizou a temporada mais artilheira da carreira, com 19 gols.
Giovanni Augusto, o maior garçom
O meia teve como título de mais destaque da carreira o Brasileiro de 2017 com o Corinthians. Mas viveu os momentos de mais protagonismo por Figueirense e Atlético-MG. Com o Galo, distribuiu 12 assistências em 35 jogos no Brasileirão de 2015.
Agora, volta a repetir grandes números na Série B. Giovanni Augusto chegou à Chape no ano passado, mas se tornou peça fundamental de grande campanha nesta temporada, aos 36 anos.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias