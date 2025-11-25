menu hamburguer
Lista de artilheiros e garçons da Série B tem ex-jogadores de Flamengo, Corinthians e outros gigantes

Veteranos somam ótimos números na edição de 2025

Pedro Werneck
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/11/2025
11:40
Marquinhos Gabriel, meia com passagens por vários gigantes brasileiros, defendeu o Avaí em 2025 (Foto: Renato Padilha / Agif / Gazeta Press)
As listas de maiores artilheiros e garçons da Série B 2025 contam com jogadores com passagens por gigantes brasileiros. É o caso dos maiores goleador e assistente: Pedro Rocha, do Remo, e Giovanni Augusto, da Chapecoense, respectivamente.

Entre os grandes marcadores, chamam atenção nomes como os veteranos Willian Bigode (ex-Corinthians, Cruzeiro, Palmeiras, Fluminense e Santos), que anotou 11 gols pelo América-MG, e Anselmo Ramon (ex-Cruzeiro), que balançou as redes 10 vezes pelo Goiás. O meia Boschilia, que surgiu como promessa no São Paulo e passou pelo futebol europeu, comemorou nove tentos com a camisa do Operário.

Pedro Rocha e o ex-Tricolor também figuram entre os maiores garçons desta edição da Série B. Além deles, aparecem na lista Danielzinho (ex-Fluminense), Marquinhos Gabriel (ex-Internacional, Palmeiras, Santos, Corinthians, Cruzeiro e Vasco) e Luiz Fernando (ex-Botafogo e Grêmio).

Artilheiros da Série B

JogadorGolsTime

Pedro Rocha

15

Remo

Cleber

13

Avaí

Carlão

13

Ferroviária

Willian Bigode

11

América-MG

Diego

10

Criciúma

Anselmo Ramon

10

Goiás

Kevin Ramírez

10

Amazonas

Safira

10

Cuiabá

Gabriel Boschilia

9

Operário-PR

Ronaldo Tavares

9

Athletic

Kevin Viveros

9

Athletico-PR

Garçons da Série B

JogadorAssistênciasTime

Giovanni Augusto

9

Chapecoense

Pedro Rocha

8

Remo

Bruno Zapelli

7

Athletico-PR

Danielzinho

7

CRB

Marquinhos Gabriel

6

Avaí

Gabriel Boschilia

6

Operário-PR

Juninho

6

Ferroviária

Luiz Fernando

6

Athletico-PR

Reverson

6

Paysandu

➡️ Coritiba conquista o tri e se torna o clube com mais títulos na Série B; veja lista

Pedro Rocha, o maior artilheiro

O atacante viveu grandes momentos na carreira. Especialmente com a camisa do Grêmio, clube que o revelou. Pelo Tricolor Gaúcho, Pedro Rocha foi campeão da Copa do Brasil (2016) e da Libertadores (2017), com destaque em ambas. Depois de passagem pelo futebol russo, não repetiu o bom desempenho por Cruzeiro e Flamengo, mas foi campeão brasileiro com o clube carioca em 2020. Ainda foi vencedor da Sul-Americana pelo Athletico-PR em 2021.

Depois de três temporadas de pouco brilho no Fortaleza e passagem relâmpago pelo Criciúma, o jogador de 31 anos chegou ao Remo. E protagonizou a temporada mais artilheira da carreira, com 19 gols.

Pedro Rocha, do Remo, comemora gol marcado contra o Volta Redonda (Foto: Fernando Torres / AGIF / Gazeta Press)
Giovanni Augusto, o maior garçom

O meia teve como título de mais destaque da carreira o Brasileiro de 2017 com o Corinthians. Mas viveu os momentos de mais protagonismo por Figueirense e Atlético-MG. Com o Galo, distribuiu 12 assistências em 35 jogos no Brasileirão de 2015.

Agora, volta a repetir grandes números na Série B. Giovanni Augusto chegou à Chape no ano passado, mas se tornou peça fundamental de grande campanha nesta temporada, aos 36 anos.

Giovanni Augusto, capitão da Chapecoense, antes de jogo contra o Operário (Foto: Liamara Polli / AGIF / Gazeta Press)
