As listas de maiores artilheiros e garçons da Série B 2025 contam com jogadores com passagens por gigantes brasileiros. É o caso dos maiores goleador e assistente: Pedro Rocha, do Remo, e Giovanni Augusto, da Chapecoense, respectivamente.

Entre os grandes marcadores, chamam atenção nomes como os veteranos Willian Bigode (ex-Corinthians, Cruzeiro, Palmeiras, Fluminense e Santos), que anotou 11 gols pelo América-MG, e Anselmo Ramon (ex-Cruzeiro), que balançou as redes 10 vezes pelo Goiás. O meia Boschilia, que surgiu como promessa no São Paulo e passou pelo futebol europeu, comemorou nove tentos com a camisa do Operário.

Pedro Rocha e o ex-Tricolor também figuram entre os maiores garçons desta edição da Série B. Além deles, aparecem na lista Danielzinho (ex-Fluminense), Marquinhos Gabriel (ex-Internacional, Palmeiras, Santos, Corinthians, Cruzeiro e Vasco) e Luiz Fernando (ex-Botafogo e Grêmio).

Artilheiros da Série B

Jogador Gols Time Pedro Rocha 15 Remo Cleber 13 Avaí Carlão 13 Ferroviária Willian Bigode 11 América-MG Diego 10 Criciúma Anselmo Ramon 10 Goiás Kevin Ramírez 10 Amazonas Safira 10 Cuiabá Gabriel Boschilia 9 Operário-PR Ronaldo Tavares 9 Athletic Kevin Viveros 9 Athletico-PR

Garçons da Série B

Jogador Assistências Time Giovanni Augusto 9 Chapecoense Pedro Rocha 8 Remo Bruno Zapelli 7 Athletico-PR Danielzinho 7 CRB Marquinhos Gabriel 6 Avaí Gabriel Boschilia 6 Operário-PR Juninho 6 Ferroviária Luiz Fernando 6 Athletico-PR Reverson 6 Paysandu

Pedro Rocha, o maior artilheiro

O atacante viveu grandes momentos na carreira. Especialmente com a camisa do Grêmio, clube que o revelou. Pelo Tricolor Gaúcho, Pedro Rocha foi campeão da Copa do Brasil (2016) e da Libertadores (2017), com destaque em ambas. Depois de passagem pelo futebol russo, não repetiu o bom desempenho por Cruzeiro e Flamengo, mas foi campeão brasileiro com o clube carioca em 2020. Ainda foi vencedor da Sul-Americana pelo Athletico-PR em 2021.

Depois de três temporadas de pouco brilho no Fortaleza e passagem relâmpago pelo Criciúma, o jogador de 31 anos chegou ao Remo. E protagonizou a temporada mais artilheira da carreira, com 19 gols.

Pedro Rocha, do Remo, comemora gol marcado contra o Volta Redonda (Foto: Fernando Torres / AGIF / Gazeta Press)

Giovanni Augusto, o maior garçom

O meia teve como título de mais destaque da carreira o Brasileiro de 2017 com o Corinthians. Mas viveu os momentos de mais protagonismo por Figueirense e Atlético-MG. Com o Galo, distribuiu 12 assistências em 35 jogos no Brasileirão de 2015.

Agora, volta a repetir grandes números na Série B. Giovanni Augusto chegou à Chape no ano passado, mas se tornou peça fundamental de grande campanha nesta temporada, aos 36 anos.