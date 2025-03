Flamengo e Palmeiras fazem final da Libertadores sub-20

Flamengo e Palmeiras se enfrentarão na final da Libertadores sub-20 no próximo domingo (16), no Estádio Arsenio Erico, em Assunção, no Paraguai. Esta será a primeira vez que duas equipes brasileiras decidem o torneio da Conmebol.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Atual campeão, o Rubro-Negro derrotou o Danúbio 1 a 0 para seguir sonhando com o bicampeonato. Por sua vez, o Verdão venceu o Belgrano por 2 a 0 para chegar à decisão pela primeira vez; ambos jogos aconteceram nesta quinta-feira (13). Confira abaixo como foram as partidas.

Flamengo x Danúbio: como foi o jogo?

O Flamengo venceu o Danubio por 1 a 0, pela semifinal da Libertadores Sub-20, nesta quinta-feira (13), no Paraguai. O lateral-direito Daniel Sales foi o autor do gol do triunfo do Rubro-Negro aos 22 minutos da etapa inicial.

continua após a publicidade

No primeiro tempo, o Fla criou muitas oportunidades, mas desperdiçou uma imensidão de chances, com Pablo Lúcio tendo três chances claras, mas sem acertar o alvo. Mas aos 22 minutos, Daniel Sales aproveitou uma rebatida da zaga do Danubio e finalizou de primeira para abrir o placar em favor do Rubro-Negro. Os cariocas seguiram melhor na partida e quase ampliaram com Shola fazendo boa jogada individual na área e finalizando para boa defesa de Martínez.

No segundo tempo, o Flamengo diminuiu o ritmo e a intensidade que impôs na etapa inicial e não conseguiu criar grandes chances. Por outro lado, o Danubio encontrou muita dificuldade para produzir ofensivamente nos minutos iniciais. Mas na reta final, os uruguaios assustaram o Rubro-Negro em um bate-rebate na área, com Pereira e Arrue tendo oportunidades, mas parando em grandes intervenções de Lucas Furtado para impedir o empate e garantir a classificação da equipe do Rio de Janeiro à final da Libertadores Sub-20.

continua após a publicidade

Daniel Sales comemora gol marcado pelo Flamengo sobre o Danubio, pela Libertadores Sub-20 (Foto: Divulgação/Conmebol)

➡️ Confira os clubes garantidos no pote 1 da Copa do Brasil

Palmeiras x Belgrano: como foi o jogo?

O Palmeiras venceu o Belgrano por 2 a 0, nesta quinta-feira (13), e garantiu vaga na final da Libertadores Sub-20. Os gols do Verdão foram marcados por Larson e Luighi.

O Belgrano começou bem a partida, pressionando o Palmeiras em busca do primeiro gol. A melhor chance dos argentinos foi aos 16 minutos, quando Martínez cobrou falta e Aranha buscou a bola no ângulo e fez boa defesa.

Aos poucos, o Verdão foi impondo sua superioridade técnica. A primeira chance foi no final do primeiro tempo, mas a equipe alviverde foi letal. Aos 32 minutos, Erick Belé arriscou de fora, Santiago Ferez deu rebote e Larson completou para abrir o placar.

O Verdão havia acabado de marcar quando ampliou o placar. Luighi fez boa jogada com Riquelme Fillipi, saiu cara a cara com o goleiro e chutou no canto para fazer o segundo do Palmeiras na partida.

Luigi comemora gol pelo Palmeiras na Libertadores sub-20; equipe enfrenta o Flamengo na final (Fotos: Fabio Menotti/Palmeiras)

História da Libertadores sub-20

A Libertadores sub-20 foi realizada pela primeira vez em 2011, com o Universitário, do Peru, superando o Boca Juniors na final. Após a edição de 2012, o torneio voltou a ser disputado apenas em 2016, com o São Paulo conquistando o primeiro título brasileiro. Confira todos os campeões: