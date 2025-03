A eliminação do Corinthians na Libertadores para o Barcelona-EQU na quinta-feira (12), na Neo Química Arena, escancara mais um retrospecto negativo. O clube brasileiro tem mais eliminações na fase prévia do que presenças na semifinal da competição.

Campeão em 2012, o Timão tem 18 participações na história do torneio. A equipe alvinegra, contudo, já caiu na pré-Libertadores em três oportunidades. Além desta temporada, o Corinthians teve eliminações para o Tolima, da Colômbia, em 2011, e diante do Guaraní, do Paraguai, em 2020.

Já de olho na taça, o clube brasileiro chegou em uma final e em duas semifinais. O título veio há 13 anos contra o Boca Juniors, da Argentina, após empate em 1 a 1 fora e vitória por 2 a 0 em casa - nas semis, eliminou o Santos de Neymar.

A outra vez que chegou próximo da finalíssima foi somente em 2000, quando caiu para o maior rival Palmeiras. O confronto teve bastante emoção, com vitória corintiana por 4 a 3 na ida e derrota por 3 a 2 na volta, ambos no Morumbi. Nos pênaltis, a equipe alviverde levou a melhor.

Corinthians tem mais eliminações na pré-Libertadores do que semifinais disputadas

Histórico

Essa fase da Libertadores surgiu em 2005 e todos os clubes brasileiros que participaram avançaram para a fase de grupos até 2010. O Corinthians foi o primeiro a falhar, com um time comandado por Tite e estrelado por Roberto Carlos e Ronaldo. A equipe empatou em 0 a 0 no Pacaembu e perdeu por 2 a 0 em Ibagué para o Tolima.

Em 2015, o Corinthians voltou a disputar essa fase, mas avançou frente o colombiano Once Caldas e parou nas oitavas de final para o Guaraní-PAR. Cinco anos depois, reencontro com o time paraguaio na pré-Libertadores e novo tropeço.

Após derrota por 1 a 0 fora de casa, Timão chegou a abrir dois gols de diferença, suficiente para se classificar. Só que o gol marcado fora de casa pelo Guarani o eliminou na vitória por 2 a 1, em casa.

Mata-mata

O Corinthians teve mais eliminações na pré-Libertadores do que classificações. Ao todo, em 25 confrontos, a equipe alvinegra avançou 11 vezes e caiu em 15 oportunidades.

1991: Boca Juniors (oitavas) - eliminado 1996: Deportivo Espoli (oitavas) - classificado 1996: Grêmio (quartas) - eliminado 1999: Jorge Wilstermann (oitavas) - classificado 1999: Palmeiras (quartas) - eliminado 2000: Rosário Central (oitavas) - classificado 2000: Atlético-MG (quartas) - classificado 2000: Palmeiras (semifinal) - eliminado 2003: River Plate (oitavas) - eliminado 2006: River Plate (oitavas) - eliminado 2010: Flamengo (oitavas) - eliminado 2011: Tolima (pré) - eliminado 2012: Emelec (oitavas) - classificado 2012: Vasco (quartas) - classificado 2012: Santos (semifinal) - classificado 2012: Boca Juniors (final) - classificado 2013: 2013: Boca Juniors (oitavas) - eliminado 2015: Once Caldas (pré) - eliminado 2015: Guaraní (oitavas) - eliminado 2016 – Nacional (oitavas) - eliminado 2018: Colo-Colo (oitavas) - eliminado 2020: Guaraní (pré) - eliminado 2022: Boca Juniors (oitavas) - classificado 2022: Flamengo (quartas) - eliminado 2025: Universidad Central (pré) - classificado 2025: Barcelona (pré) - eliminado

E os rivais na Libertadores?

A comparação com os maiores rivais do Estado deixa o Corinthians com um histórico bem abaixo. O trio rival tem dois títulos a mais na Libertadores, além de maior constância no mata-mata.

Em 24 participações, recorde entre os brasileiros, o Palmeiras tem três títulos da Libertadores. O time alviverde esteve presente em 11 semifinais e ainda foi vice em três oportunidades.

O São Paulo disputou a Libertadores em 22 oportunidades e também tem três taças. O Tricolor chegou em 10 semifinais e foi vice três vezes.

Por fim, o Santos jogou a Libertadores em 16 edições e é outro tricampeão. O Peixe ficou com o vice em duas finais.