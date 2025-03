André Rizek detona eliminação do Corinthians na Libertadores: ‘Vexame’

A eliminação do Corinthians na fase inicial da Libertadores, após ser superado pelo Barcelona de Guayaquil com um placar agregado de 3 a 2, foi classificada pelo apresentador André Rizek como um "vexame". O time de Ramón Diáz se despediu da competição continental nesta quarta (12), mas já se prepara para a final do Paulistão, que acontece no final de semana.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Memphis lamenta eliminação do Corinthians na Libertadores (Foto: Miguel Schincariol/AFP)

- Eu não tenho dúvida que a eliminação do Corinthians é um vexame. Correr, lutar até o final é obrigação, o básico de um jogador de futebol, especialmente os muito bem pagos como os do Corinthians - iniciou indignado.

- O Corinthians tem uma folha salarial de aproximadamente 25 milhões de reais com o elenco que tem. Para efeito de comparação, o rival equatoriano gasta 7 milhões. Ou seja, esse deveria ser um confronto desigual a favor do Corinthians e não foi. A Libertadores foi vergonhosa para o Corinthians. Na primeira fase, pegou um time semi-amador da Venezuela e se classificou na bacia das almas, se desgastando muito mais do que devia. Agora pegou um time muito inferior e ainda assim acabou eliminado - argumentou antes de concluir:

continua após a publicidade

➡️ Casimiro revela que Vini Jr se recusou a comer com ele em Madri

- Levou 3 a 0 em Guayaquil, que para mim tá no top 5 momentos mais bizarros da história corintiana em Libertadores. No jogo da volta eles mostraram o deserto de ideias que o Corinthians tem nesse momento na sua equipe. Foi só na base da empolgação - concluiu.