Internacional está muito perto de perder goleiro para o Remo
Ivan Quaresma está em Belém, onde faz exames para assinar com o Leão Azul
O Internacional está muito perto de perder o goleiro Ivan Quaresma para o Remo. Sem espaço no Colorado – Sergio Rochet reassumiu a titularidade, e Anthoni é o preferido para a reserva de Paulo Pezzolano –, o camisa 12 está em Belém para a realização de exames. Se tudo der certo, deve assinar com o Leão Azul para a disputa do Campeonato Brasileiro. O time paraense voltou à Série depois de 32 anos.
Assim como o Alvirrubro, o Remo também perdeu na estreia no Brasileirão – 2 a 0 para o Vitória. O clube de Belém ainda trabalha para reformular o elenco para a temporada de 2026.
Ivan perto de sair
No Inter, Ivan entrou no rodízio de elenco feito nesse começo de temporada. Só que, das seis partidas disputadas até agora, o 12 foi relacionado apenas duas vezes e atuou apenas na derrota por 2 a 1 para o Ypiranga, em Erechim, na terceira rodada do Gauchão. Para piorar a situação, o primeiro gol canarinho saiu em um chute de fora da área, que era defensável.
Acreditando estar sem espaço no Beira-Rio, mas com expectativa de seguir desenvolvendo seu futebol, o goleiro negociou sua ida para o Remo. Pelo que apurou o Lance!, o negócio inclui a liberação do jogador por parte do Inter, com a previsão de um percentual na participação de futuros negócios.
Agora, além de Rochet e Anthoni, o treinador uruguaio terá o goleiro Kauan Jesus. Com 22 anos, o camisa 22 tem 1m92 e esta no Beira-Rio desde o começo de 2024, quando foi contratado junto ao Ska Brasil.
