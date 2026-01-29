Internacional comprará por Raykkonen nesta sexta-feira

Com o empréstimo vencendo no dia 31, o Internacional exercerá a opção de compra pelo atacante Raykkonen nesta sexta-feira (30). Conforme apurou o Lance! com exclusividade juntos a fontes ligadas ao atleta e aos bastidores do Beira-Rio, o negócio será finalizado junto ao Goiás, detentor dos direitos federativos do jogador, um dia antes do prazo final. Os valores giram em torno de 320 mil euros, cerca de R$ 2 milhões no câmbio atual.

Nesta temporada, o centroavante esteve em campo em três partidas: a vitória por 2 a 1 sobre o Novo Hamburgo, na derrota pelo mesmo placar para o Ypiranga e também no revés por 1 a 0 para o Furacão, entrando no segundo tempo.

Inter exercerá opção de compra

O camisa 48 chegou ao Colorado no começo do ano passado por empréstimo. Ele veio para reforçar a equipe sub 17, com direito de compra estabelecido. Conforme as cláusulas contratuais, o Alvirrubro terá que pagar em torno de 320 mil euros pelo atleta. O total, que gira em torno de R$ 2 milhões, e será quitado de forma parcelada, como citado no termo firmado pelos clubes.

Aos 17 anos, Raykkonen estreou pelo profissional do Inter em 29 de abril de 2025, na vitória por 1 a 0 sobre o Maracanã pela Copa do Brasil. Na ocasião, ele chegou a colocar a bola na rede, mas o gol acabou anulado. Desde então, já participou de 11 jogos.

No final do ano passado, a reportagem ficou sabendo que o centroavante estava na mira de Flamengo, Grêmio e Santos no Brasil, além de Newcastle e Leeds, na Inglaterra, Porto, em Portugal, e Saint-Étienne, na França. Na época, o Colorado confirmava que exerceria seu direito de compra.