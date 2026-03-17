Corinthians: Neo Química Arena recebe instalação do sistema de impedimento semiautomático

A Neo Química Arena, estádio do Corinthians, em parceria com a CBF, realizou a instalação dos equipamentos para o processo de implementação do sistema de impedimento semiautomático. Após a conclusão desta etapa, terão início outras fases de testes, ainda sem previsão exata para o início da utilização.

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Os próximos passos incluem a calibração das imagens e, posteriormente, a realização de testes de impedimento.

— A implementação do impedimento semiautomático na Neo Química Arena demonstra o alto nível de estrutura que hoje temos em alguns dos principais estádios do futebol brasileiro. Aproveito para parabenizar a excelente infraestrutura da arena e agradecer a todo o corpo técnico do Sport Club Corinthians Paulista pela colaboração e pela celeridade no processo de implementação dessa tecnologia, que representa um avanço importante para a arbitragem e para a credibilidade das competições organizadas pela CBF — afirma Raimundo Góes Netto, presidente do Grupo de Trabalho de Arbitragem da CBF.

Ainda nesta semana, outros dois estádios receberão as câmeras para a implementação do impedimento semiautomático. Na quarta-feira (18), será a vez do Couto Pereira, do Coritiba, e, no dia 19, da Arena da Baixada, do Athletico. A Arena do Grêmio, a Arena MRV e o Mineirão serão os próximos locais a receber os equipamentos.

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— Os equipamentos necessários já estão no Brasil, então o processo de instalação será mais rápido. As ligações de fibra e cabos também já foram feitas na maioria dos estádios e isso ajuda em cada etapa — concluiu.

Como funciona o impedimento semiautomático?

As imagens do campo serão "gamificadas", avatares que usam as camisas dos times irão aparecer em um programa que, rapidamente, poderá identificar a posição do jogador. O recurso será utilizado, principalmente, para confirmar ou refutar decisões de campo, além de ajudar muito em lances "difíceis".

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A imagem a seguir mostra um momento em que o jogador do Fluminense, Renê, aparece adiantado quando comparado com Alex Telles, do Botafogo.

Impedimento semiautomático foi testado em Fluminense x Botafogo, pelo Brasileirão (Foto: Divulgação/CBF)

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