Com baixa, Dorival comanda treino de olho na Chapecoense

O Corinthians trabalhou na manhã desta terça-feira (17), no CT Dr. Joaquim Grava, dois dias antes da partida diante da Chapecoense, que acontece na quinta-feira (19), às 21h30, na Arena Condá, em Chapecó (SC). O duelo é válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

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No treino desta manhã, Dorival Júnior não contou com Carrillo. Segundo informações divulgadas inicialmente pelo "GE", o peruano foi preservado do trabalho com bola por controle de carga. A expectativa, no entanto, é que o jogador seja relacionado para o confronto em Chapecó.

Os atletas iniciaram o dia com uma ativação física na academia antes do aquecimento no gramado. Em seguida, a comissão técnica promoveu um treino de posse de bola com reação pós-perda. Por fim, houve um trabalho de ataque contra defesa em campo reduzido.

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O elenco corinthiano fechará a preparação para o duelo na manhã desta quarta-feira (18), no CT. O time não atua em Chapecó desde o Brasileirão de 2021. Na ocasião, em 8 de julho, o atacante Jô marcou o único gol da vitória sobre a equipe catarinense.

Carrillo foi desfalque nesta terça-feira (17) (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Momento do Corinthians

Após o empate com o Santos, o Corinthians ocupa a oitava colocação do Campeonato Brasileiro, com seis pontos: duas vitórias, dois empates e duas derrotas. A equipe marcou seis gols e sofreu outros seis, com saldo zero.

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Na próxima rodada, o Corinthians enfrenta a Chapecoense, no dia 19, na Arena Condá, às 21h30; em seguida, recebe o Flamengo, no dia 22, na Neo Química Arena, às 20h30, ambas partidas pelo Campeonato Brasileiro.

Calendário

Chapecoense x SCCP – Domingo, 19/03, às 21h30

– Domingo, 19/03, às 21h30 SCCP x Flamengo – Quarta-feira, 22/03, às 20h30

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