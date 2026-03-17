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Atlético-MG x São Paulo: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (18) às 20h na Arena MRV

Artur Henrique
Belo Horizonte (MG)
Dia 17/03/2026
18:00
Atlético-MG x São Paulo (Arte Lance!)
imagem cameraAtlético-MG x São Paulo (Arte Lance!)
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Nesta quarta-feira (18), o Atlético recebe o São Paulo às 20h na Arena MRV, em confronto válido pela 7° rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).  ➡️ Clique aqui para assistir no Premiere.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Nesta quarta-feira (18), o Atlético recebe o São Paulo às 20h na Arena MRV, em confronto válido pela 7° rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).  ➡️ Clique aqui para assistir no Premiere.

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Ficha do jogo

Atlético-MG-escudo-onde-assistir
CAM
São Paulo-escudo-onde-assistir
SAO
7° rodada
Campeonato Brasileiro
Data e Hora
quarta-feira 18 de março às 20h (horário de Brasília)
Local
Arena MRV (BH)
Árbitro
Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)
Assistentes
Rafael da Silva Alves (RS) e Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA)
Var
Caio Max Augusto Vieira (GO)
Onde assistir

Em casa, Atlético-MG não perde para o São Paulo há uma década

Como chegam as equipes?

O Atlético chega após ser derrotado por 2 a 0 para o Vitória no Barradão, no último sábado (14). No Campeonato Brasileiro busca se recuperar uma vez que o início é abaixo do esperado. A equipe tem apenas uma vitória nas seis rodadas iniciais, além de dois empates e três derrotas. Ocupa a 16° posição com cinco pontos.
Suspensos: Ruan
Lesionados: Maycon; (Cissé e Vitor Hugo dúvidas)

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Já o São Paulo faz ótima campanha no Brasileirão, é o líder isolado e invicto da competição. Na última rodada venceu de virada o RB Bragantino por 2 a 1 e chegou a cinco triunfos e um empate, somando 16 pontos na tabela.
Lesionados: Ryan Francisco (transição)

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Confira a arbitragem e as prováveis escalações de Atlético x São Paulo

Atlético-MG x São Paulo
7° rodada - Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: quarta-feira 18 de março às 20h (horário de Brasília)
📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte
👁️ Onde assistir: Premiere (pay-per-view).
🟨 Arbitragem: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)
🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA)
📺 VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

⚽ Prováveis escalações

Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Everson, Preciado (Natanael), Iván Román (Lyanco), Alonso e Renan Lodi; Tomás Perez (Gustavo Scarpa), Alan Franco, Victor Hugo; Cuello, Hulk e Cassierra (Reinier)

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São Paulo (Técnico: Roger Machado)
Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino e Enzo Díaz; Danielzinho, Marcos Antônio e Bobadilla; Lucas, Luciano e Calleri

Atlético-MG x São Paulo (Arte Lance!)
Atlético-MG x São Paulo (Arte Lance!)

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