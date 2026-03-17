São Paulo finaliza preparação para enfrentar o Atlético-MG e viaja com um desfalque
Tricolor vai a Belo Horizonte encarar o time mineiro em busca de se manter na liderança do Brasilleirão
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O São Paulo encerrou na tarde desta terça-feira (17) a preparação para enfrentar o Atlético-MG, em partida marcada para esta quarta-feira (18), às 20h (de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena MRV.
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Para esta partida em que o Tricolor precisa pontuar para se manter na liderança da competição - atualmente tem 16 pontos, três a mais que o vice-líder Palmeiras -, o técnico Roger Machado não contará com o lateral-direito Lucas Ramon, com desgaste elevado após atuar por 90 minutos em seis das últimas sete partidas. Dessa forma, o jogador não foi relacionado e realizará atividades individualizadas.
Para a vaga, Maik e Cédric Soares buscam espaço, mas a tendência é que o primeiro entre em campo como titular, já que o segundo vem perdendo espaço até mesmo entre os relacionados.
Após exibir um vídeo para os jogadores no auditório do SuperCT, a comissão técnica comandou duas atividades táticas. A primeira, com repetições de cruzamentos e posicionamento em bolas paradas. A segunda, com foco em organização, posicionamento e construção de jogadas.
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A delegação tricolor parte rumo ao aeroporto no início desta noite e viaja para Belo Horizonte no avião fretado da Sideral.
O São Paulo terá uma semana com dois jogos difíceis para se manter na ponta da tabela. Depois de enfrentar o Galo, o Tricolor retornará para São Paulo para se preparar para encarar o Palmeiras, sábado (21), no Morumbis. Este será o último confronto antes da pausa para a Data Fifa.
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