São Paulo monta operação para substituir empresa de alimentação do Morumbis após prazo expirar

O São Paulo iniciou, na segunda-feira (16), a retirada dos produtos e aparatos da FGoal, empresa de alimentação e bebidas, que ainda estavam no Morumbis e tinham até o último dia 6 de março para fazer isso.

continua após a publicidade

➡️ Após grave lesão, Calleri vive melhor início de temporada pelo São Paulo; veja números

Enquanto isso, o clube se prepara para anunciar nos próximos dias o acordo comercial com a GSH para a realização do mesmo serviço no estádio, que já valerá para a próxima partida como mandante. Como o próximo jogo em casa é no sábado (21), contra o Palmeiras, pelo Brasileirão, o São Paulo contratou uma transportadora para levar os itens para um galpão.

O clube rompeu com a FGoal em fevereiro, por conta de fortes indícios de irregularidades cometidas pela empresa, e a companhia não cumpriu com os prazos estabelecidos para a retirada dos seus itens do Morumbis. Posteriormente, o clube irá solicitar o reembolso dos gastos com a transportadora e o galpão para a antiga parceira.

continua após a publicidade

Acordo entre São Paulo e GSH

O acordo com a GSH prevê um crescimento de 150% em relação ao trato estabelecido anteriormente com a FGoal. O contrato realizado com a GSH será válido por cinco anos e deve ser assinado oficialmente nesta semana. O acordo é exclusivo para jogos do São Paulo no Morumbis, com 100% de alimentos e bebidas fornecidos pela empresa.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

+ Aposte na vitória do São Paulo contra o Atlético-MG pelo Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

(Foto: Izabella Giannola / Lance!)



