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imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSão Paulo

São Paulo monta operação para substituir empresa de alimentação do Morumbis após prazo expirar

Antiga fornecedora não cumpriu os prazos estabelecidos pelo clube para retirada dos itens do estádio; nova parceira estreia na partida contra o Palmeiras

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Rafaela Cardoso
São Paulo (SP)
Dia 17/03/2026
16:53
Morumbis recebe São Paulo x Flamengo (Foto: Vinícius Harfush / Lance)
imagem camera(Foto: Vinícius Harfush / Lance!)
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O São Paulo iniciou, na segunda-feira (16), a retirada dos produtos e aparatos da FGoal, empresa de alimentação e bebidas, que ainda estavam no Morumbis e tinham até o último dia 6 de março para fazer isso.

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Enquanto isso, o clube se prepara para anunciar nos próximos dias o acordo comercial com a GSH para a realização do mesmo serviço no estádio, que já valerá para a próxima partida como mandante. Como o próximo jogo em casa é no sábado (21), contra o Palmeiras, pelo Brasileirão, o São Paulo contratou uma transportadora para levar os itens para um galpão.

O clube rompeu com a FGoal em fevereiro, por conta de fortes indícios de irregularidades cometidas pela empresa, e a companhia não cumpriu com os prazos estabelecidos para a retirada dos seus itens do Morumbis. Posteriormente, o clube irá solicitar o reembolso dos gastos com a transportadora e o galpão para a antiga parceira.

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Acordo entre São Paulo e GSH

O acordo com a GSH prevê um crescimento de 150% em relação ao trato estabelecido anteriormente com a FGoal. O contrato realizado com a GSH será válido por cinco anos e deve ser assinado oficialmente nesta semana. O acordo é exclusivo para jogos do São Paulo no Morumbis, com 100% de alimentos e bebidas fornecidos pela empresa.

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Morumbis recebe São Paulo x Ceará
(Foto: Izabella Giannola / Lance!)


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