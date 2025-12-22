LFU destaca aumento de R$ 460 milhões nos direitos de TV

A Liga Forte União (LFU) realizou, no fim da última semana, uma reunião com seus clubes filiados. A liga apresentou os resultados financeiros da venda dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro da temporada 2025.

O processo de comercialzação dos direitos de televisão teve um crescimento de R$ 460 milhões em relação a 2024. Além desse dado, foi registrado também um aumento de 55% na receita média dos direitos de TV.

Todas as contas foram apresentadas no encontro, revelando a menor diferença da história entre clubes que mais e menos arrecadaram: 1,97x, contra 6,25x no ano de 2024. Para efeitos de comparação, o valor fica mais próximo do Campeonato Inglês (1,7x) do que do Espanhol (3,5x).

— Os resultados apresentados mostram uma transformação concreta. Avançamos em equilíbrio, com uma distribuição mais justa e sustentável alinhado às melhores práticas do futebol mundial - afirmou Marcelo Paz, presidente da LFU e CEO da SAF do Fortaleza.

Alessandro Barcelos, presidente do Internacional, destacou que os resultados aumentam a capacidade de planejamento.

— O crescimento médio nas receitas de TV e a redução das diferenças entre os clubes representam um marco para o futebol brasileiro. Esse novo momento da LFU nos dá mais previsibilidade, capacidade de planejamento e força coletiva - relatou.

11 clubes da última Série A fazem parte da LFU: Botafogo, Ceará, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense, Fortaleza, Internacional, Juventude, Mirassol, Sport e Vasco.

Veja mais dados apresentados pela LFU: