Rivais reagem à vitória do Corinthians na Libertadores: 'Acabou mesmo'

O Corinthians venceu o Peñarol por 2 a 0, na noite desta quinta-feira (31), e se manteve com 100% de aproveitamento na Libertadores da América. Depois da partida, torcedores de clubes rivais reagiram ao triunfo do Timão nas redes sociais.

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Dominante durante toda a partida, o Corinthians segue com 100% de aproveitamento na competição e lidera o Grupo E com nove pontos - são três vitórias em três jogos, seis gols marcados e nenhum sofrido, com classificação encaminhada. Em má fase no torneio, os uruguaios somam apenas um ponto e ocupam a última colocação.

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Nas redes sociais, muitos torcedores rivais reagiram à mais uma vitória do Corinthians na Libertadores. Alguns debocharam do momento positivo com Fernando Diniz, mas teve quem reconhecesse que a fase do Timão é muito boa. Veja os comentários abaixo:

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Gustavo Henrique marcou o primeiro do Corinthians (Foto: Miguel Schincariol/AFP)

Veja comentários sobre a vitória do Timão

Como foi o jogo do Corinthians

O Corinthians fez um primeiro tempo praticamente perfeito, criou as principais chances e pouco deixou o Peñarol jogar. O Timão abriu o placar cedo, aos 11 minutos, com o zagueiro Gustavo Henrique, após cobrança de falta de Rodrigo Garro. O segundo gol saiu aos 24, quando Yuri Alberto atuou como garçom e deixou Lingard livre para ampliar a vantagem. O volante André ainda marcou mais uma vez, mas a arbitragem anulou o lance por toque de mão de Lingard.

Com o placar garantido e com o Peñarol oferecendo poucos riscos, o Corinthians dominou a posse de bola, criou chances e administrou a partida. Rodrigo Garro teve duas oportunidades em cobranças de falta e, em uma delas, obrigou Washington Aguerre a fazer grande defesa, garantindo uma derrota "modesta" que poderia ter sido maior pelo bom desempenho do time alvinegro. Ainda houve tempo para Fernando Diniz rodar o elenco e dar oportunidades a outros atletas, como Kaio César, Pedro Raul e Labyad, que buscam espaço na equipe.

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