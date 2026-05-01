Após lesões, Adson volta a brilhar e entra na briga por vaga no time titular do Vasco

A vitória do Vasco sobre o Olimpia, na noite desta quinta-feira (30), teve um protagonista claro: Adson. O atacante voltou a ser decisivo após um longo período sem participações diretas em gols e deu sinais concretos de que pode se firmar como titular na equipe.

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A última vez em que Adson havia contribuído diretamente para gols foi em 3 de agosto de 2024, no empate por 2 a 2 com o Bragantino. Desde então, o jogador enfrentou um dos períodos mais difíceis da carreira, marcado por duas fraturas na tíbia — lesão rara no futebol e de recuperação complexa.

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Contra o Olimpia, porém, o camisa 28 deu a volta por cima em grande estilo. Foram três participações diretas: duas assistências e um gol, desempenho que o colocou como peça fundamental na vitória cruz-maltina e, ao mesmo tempo, no radar da comissão técnica como alternativa para o time titular.

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Atualmente, o setor ofensivo do Vasco ainda busca definições. Pelo lado esquerdo, o colombiano Andrés Gómez, um dos melhores jogadores do time na temporada, está consolidado. Já o lado direito segue em aberto. Nuno Moreira, apesar de ter marcado na partida, vive momento irregular, enquanto o jovem colombiano Marino ainda não conseguiu se adaptar ao futebol brasileiro. Diante desse cenário, a posição vinha sendo tratada como prioridade para a próxima janela de transferências.

Vasco vence o Olimpia com autoridade e assume a liderança do grupo na Sul-Americana (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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A atuação de Adson, no entanto, pode mudar esse panorama. Caso o atacante consiga engatar uma sequência e mantenha o nível apresentado, o clube pode reavaliar a urgência de buscar reforços imediatos para o setor.

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Internamente, o Vasco mantém cautela com o retorno do jogador. A comissão técnica tem controlado a minutagem de forma gradual, priorizando a recuperação física completa. Ainda assim, o desempenho diante do Olimpia foi, até aqui, o ponto mais alto de Adson na temporada 2026.

Após a partida, o atacante não escondeu a emoção ao falar sobre o momento vivido:

- Estou muito feliz. Quero agradecer a Deus e à minha família. Só quem passou por essa lesão, fratura na tíbia, sabe como ela é difícil. Não é tão comum, então poder ajudar minha equipe com gol e assistência, e principalmente com a vitória, me deixa muito feliz.

Mais do que números, a atuação simboliza uma retomada. E, para o Vasco, pode representar o surgimento de uma solução que parecia distante há poucos meses.

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