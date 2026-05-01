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Após lesões, Adson volta a brilhar e entra na briga por vaga no time titular do Vasco

Após recuperação de duas fraturas na tíbia, atacante foi destaque na vitória na Sula

Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 01/05/2026
10:30
Adson comemora gol marcado na partida entre Vasco e Olimpia (Foto: Matheus Lima/Vasco)
imagem cameraAdson comemora gol marcado na partida entre Vasco e Olimpia (Foto: Matheus Lima/Vasco)
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A vitória do Vasco sobre o Olimpia, na noite desta quinta-feira (30), teve um protagonista claro: Adson. O atacante voltou a ser decisivo após um longo período sem participações diretas em gols e deu sinais concretos de que pode se firmar como titular na equipe.

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A última vez em que Adson havia contribuído diretamente para gols foi em 3 de agosto de 2024, no empate por 2 a 2 com o Bragantino. Desde então, o jogador enfrentou um dos períodos mais difíceis da carreira, marcado por duas fraturas na tíbia — lesão rara no futebol e de recuperação complexa.

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Contra o Olimpia, porém, o camisa 28 deu a volta por cima em grande estilo. Foram três participações diretas: duas assistências e um gol, desempenho que o colocou como peça fundamental na vitória cruz-maltina e, ao mesmo tempo, no radar da comissão técnica como alternativa para o time titular.

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Atualmente, o setor ofensivo do Vasco ainda busca definições. Pelo lado esquerdo, o colombiano Andrés Gómez, um dos melhores jogadores do time na temporada, está consolidado. Já o lado direito segue em aberto. Nuno Moreira, apesar de ter marcado na partida, vive momento irregular, enquanto o jovem colombiano Marino ainda não conseguiu se adaptar ao futebol brasileiro. Diante desse cenário, a posição vinha sendo tratada como prioridade para a próxima janela de transferências.

Vasco vence o Olimpia com autoridade e assume a liderança do grupo na Sul-Americana (Foto: Matheus Lima/Vasco)
Vasco vence o Olimpia com autoridade e assume a liderança do grupo na Sul-Americana (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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A atuação de Adson, no entanto, pode mudar esse panorama. Caso o atacante consiga engatar uma sequência e mantenha o nível apresentado, o clube pode reavaliar a urgência de buscar reforços imediatos para o setor.

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Internamente, o Vasco mantém cautela com o retorno do jogador. A comissão técnica tem controlado a minutagem de forma gradual, priorizando a recuperação física completa. Ainda assim, o desempenho diante do Olimpia foi, até aqui, o ponto mais alto de Adson na temporada 2026.

Após a partida, o atacante não escondeu a emoção ao falar sobre o momento vivido:

- Estou muito feliz. Quero agradecer a Deus e à minha família. Só quem passou por essa lesão, fratura na tíbia, sabe como ela é difícil. Não é tão comum, então poder ajudar minha equipe com gol e assistência, e principalmente com a vitória, me deixa muito feliz.

Mais do que números, a atuação simboliza uma retomada. E, para o Vasco, pode representar o surgimento de uma solução que parecia distante há poucos meses.

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