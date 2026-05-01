Léo Pereira recebe homenagem por atingir marca especial pelo Flamengo

O zagueiro Léo Pereira, do Flamengo, recebeu uma homanagem do clube carioca nesta sexta-feira (1º) por atingir a marca de 300 jogos com a camisa rubro-negra. O defensor alcançou o número na vitória por 4 a 0 contra o Atlético-MG em Belo Horizonte, no último dia 26.

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O zagueiro recebeu das mãos de José Boto, direto de futebol do clube carioca, uma camisa comemorativa com o número 300, em alusão a marca que atingiu. O jogador relembrou os altos e baixos com o manto até atingir o status de ídolo.

— Tenho vários sentimentos dentro desses seis anos de Flamengo. Não só a minha carreira, mas a carreira de vários jogadores são feitas de altos e baixos. Tudo serve de lição e aprendizado. Acho que eu tinha que passar por essas coisas para me tornar o que sou hoje. Eu sou grato por todos os momentos, bons ou ruins, porque tudo foi importante na minha trajetória — disse Léo.

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— Você tem que ter uma conexão muito boa para que flua o trabalho, vou levar pessoas daqui para sempre na minha vida. Quero continuar fazendo história no clube, completar 350, 400 jogos. Se eu vier a falhar, eu sei que a cobrança vai vir. O futebol é jogo a jogo, no Flamengo você tem que mostrar a cada jogo o porque merece estar no clube. Quanto mais rápido eu absorvi isso, as coisas passaram a fluir para mim. Mudei a mentalidade, os resultados vieram, o carinho da torcida veio. No começo foi bem ruim do ponto de vista do torcedor, e eu entendo porque não entreguei o que era esperado. Eu fui resiliente e consegui dar a volta por cima — completou.

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*Matéria em atualização

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