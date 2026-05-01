Médico do Flamengo detalha lesões e detona arbitragem da Libertadores: 'Conivente'

O Flamengo lida com uma extensa lista de jogadores no departamento médico. Ao todo, são seis jogadores com problemas físicos, e três deles provenientes do empate por 1 a 1 com o Estudiantes na última quarta-feira, em La Paz (ARG), pela fase de grupos da Libertadores.

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Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (1º), no CT Ninho do Urubu, o médico do clube, Luiz Macedo detalhou a situação dos lesionados e detonou a arbitragem da competição continental. Segundo o doutor, a condução da partida foi "conivente" com a agressividade do adversário, e o número de fraturas no elenco rubro-negro é "acintoso".

— Arbitragem na Libertadores é muito conivente. Está acintoso o número de fraturas no elenco — disse Macedo.

Situação dos lesionados do Flamengo

Entre os lesionados do Flamengo, Arrascaeta é quem está em situação mais grave. O uruguaio passou por cirurgia na quinta-feira (30) para corrigir a fratura na clavícula direita sofrida diante do Estudiantes e recebeu alta na manhã desta sexta. O uruguaio se reapresentará no CT Ninho do Urubu na próxima segunda-feira (4), e não há como garantir um tempo de retorno aos gramados.

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Outros dois jogadores rubro-negros deixaram La Plata com problemas. Emerson Royal sofreu um trauma nasal e terá de usar uma máscara de proteção. A tendência é que o lateral-direito esteja a disposição par ao clássico com o Vasco no domingo (3), mas não pode entrar em campo sem a máscara. Já Bruno Henrique, que saiu de campo com trauma no pé direito, não tem sequelas e está apto.

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Além do trio que se contundiu na Argentina, o Flamengo lida com três casos antigos no departamento médico. Léo Pereira teve um corte profundo na canela esquerda diante do Atlético-MG, no último domingo (26). O zagueiro participou do treino nesta sexta-feira e tem chances de retornar contra o Vasco.

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Por sua vez, Erick Pulgar trata lesão traumática no ombro há quatro semanas e vem apresentando melhoras, ainda com limitações. Ele será reintegrado ao grupo na próxima semana. Suspenso no Brasileirão, o chileno não poderia entrar em campo contra o Cruz-Maltino mesmo que estivesse em condições físicas.

Por fim, Lucas Paquetá demonstra evolução no tratamento do edema no tendão da coxa esquerda e cumpre as etapas dentro do prazo, mas ainda tem pouco tempo de recuperação.

Jogadores do Flamengo perfilados antes de enfrentar o Estudiantes (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

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