Cruzeiro x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
O clássico será o terceiro desta temporada
- Matéria
- Mais Notícias
Cruzeiro e Atlético-MG se enfrentam neste sábado (2), às 21h (de Brasília). As equipes se enfrentam em duelo válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão da Premiere (pay per view) e do Sportv (canal fechado).
Relacionadas
- Futebol Nacional
Artur Jorge x Eduardo Domínguez: como chegam os técnicos de Cruzeiro e Atlético-MG ao clássico
Futebol Nacional01/05/2026
- Fora de Campo
Brasileirão: vidente crava resultado de Cruzeiro x Atlético-MG
Fora de Campo01/05/2026
- Fluminense
Freytes detona arbitragem após polêmica com Fluminense: ‘Aconteceu com Cruzeiro’
Fluminense30/04/2026
Ficha do jogo
A Raposa chega embalada para o clássico depois de vencer o Boca Juniors pela terceira rodada da Libertadores. Além disso, vem de uma sequência de quatro jogos de invencibilidade, com um empate e três vitórias. Para o duelo, Artur Jorge terá os retornos de Matheus Pereira, Lucas Silva e Fabrício Bruno, que cumpriram suspensão no duelo contra o Remo.
➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance!
Do outro lado, o Atlético-MG vive um momento conturbado, vindo de três derrotas seguidas no Brasileirão. No meio da semana, o Galo perdeu para o Cienciano por 1 a 0 pela Sul-Americana. Atualmente, a equipe está na 15ª colocação, com 14 pontos.
Histórico recente do clássico
Dos últimos dez encontros entre as equipes, o Alvinegro leva vantagem, com quatro vitórias, enquanto o Cabuloso venceu três e em três jogos o placar terminou igual. Nesta temporada, o equilíbrio também marca o embate, com um triunfo para cada lado e um título da Raposa no Campeonato Mineiro que terminou em pancadaria.
- 08/03/26 - Campeonato Mineiro - Cruzeiro 1 x 0 Atlético-MG
- 25/01/26 - Campeonato Mineiro - Atlético-MG 2 x 1 Cruzeiro
- 15/10/25 - Campeonato Brasileiro - Atlético-MG 1 x 1 Cruzeiro
- 11/09/26 - Copa do Brasil - Cruzeiro 2 x 0 Atlético-MG
- 27/08/26 - Copa do Brasil - Atlético-MG 0 x 2 Cruzeiro
- 18/05/26 - Campeonato Brasileiro - Cruzeiro 0 x 0 Atlético-MG
- 09/02/26 - Campeonato Mineiro - Cruzeiro 0 x 2 Atlético-MG
- 10/08/24 - Campeonato Brasileiro - Cruzeiro 0 x 0 Atlético-MG
- 20/04/24 - Campeonato Brasileiro - Atlético-MG 3 x 0 Cruzeiro
- 07/04/24 - Campeonato Mineiro - Cruzeiro 1 x 3 Atlético-MG
Confira as informações do jogo entre Cruzeiro x Atlético-MG
✅ FICHA TÉCNICA
CRUZEIRO X ATLÉTICO-MG
BRASILEIRÃO- 14ª RODADA
📆 Data e horário: Sábado, 2 de maio, às 21h (de Brasília)
📍 Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)
📺 Onde assistir: Premiere (pay per view) e do Sportv (canal fechado).
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)
🚩 Assistentes: Rodriguo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Alex Ang Ribeiro (SP)
📺 VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
CRUZEIRO (Técnico: Artur Jorge)
Otávio (Matheus Cunha); Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaiki; Lucas Romero, Gerson, Matheus Pereira; Christian, Kaio Jorge, Arroyo
ATLÉTICO-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Everson; Natanael, Ruan, Vitor Hugo, Renan Lodi; Maycon, Alan Franco, Vitor Hugo; Bernard, Cuello, Cassierra
🔥 Aposte na vitória do Cruzeiro com SuperOdd @1.91 contra o Atlético MG
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias