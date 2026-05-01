Cruzeiro x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Cruzeiro e Atlético-MG se enfrentam neste sábado (2), às 21h (de Brasília). As equipes se enfrentam em duelo válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão da Premiere (pay per view) e do Sportv (canal fechado).

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Ficha do jogo CRU CAM 14ª rodada Brasileirão Data e Hora Sábado, 2, de maio, às 21h (de Brasília) Local Mineirão, Belo Horizonte (MG) Árbitro Flávio Rodrigues de Souza (SP) Assistentes Rodriguo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Alex Ang Ribeiro (SP) Var Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP) Onde assistir Não definido

A Raposa chega embalada para o clássico depois de vencer o Boca Juniors pela terceira rodada da Libertadores. Além disso, vem de uma sequência de quatro jogos de invencibilidade, com um empate e três vitórias. Para o duelo, Artur Jorge terá os retornos de Matheus Pereira, Lucas Silva e Fabrício Bruno, que cumpriram suspensão no duelo contra o Remo.

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Do outro lado, o Atlético-MG vive um momento conturbado, vindo de três derrotas seguidas no Brasileirão. No meio da semana, o Galo perdeu para o Cienciano por 1 a 0 pela Sul-Americana. Atualmente, a equipe está na 15ª colocação, com 14 pontos.

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Histórico recente do clássico

Dos últimos dez encontros entre as equipes, o Alvinegro leva vantagem, com quatro vitórias, enquanto o Cabuloso venceu três e em três jogos o placar terminou igual. Nesta temporada, o equilíbrio também marca o embate, com um triunfo para cada lado e um título da Raposa no Campeonato Mineiro que terminou em pancadaria.

Cissé no clássico (Foto: Pedro Souza / Atlético)

08/03/26 - Campeonato Mineiro - Cruzeiro 1 x 0 Atlético-MG

25/01/26 - Campeonato Mineiro - Atlético-MG 2 x 1 Cruzeiro

15/10/25 - Campeonato Brasileiro - Atlético-MG 1 x 1 Cruzeiro

11/09/26 - Copa do Brasil - Cruzeiro 2 x 0 Atlético-MG

27/08/26 - Copa do Brasil - Atlético-MG 0 x 2 Cruzeiro

18/05/26 - Campeonato Brasileiro - Cruzeiro 0 x 0 Atlético-MG

09/02/26 - Campeonato Mineiro - Cruzeiro 0 x 2 Atlético-MG

10/08/24 - Campeonato Brasileiro - Cruzeiro 0 x 0 Atlético-MG

20/04/24 - Campeonato Brasileiro - Atlético-MG 3 x 0 Cruzeiro

07/04/24 - Campeonato Mineiro - Cruzeiro 1 x 3 Atlético-MG

Confira as informações do jogo entre Cruzeiro x Atlético-MG

✅ FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO X ATLÉTICO-MG

BRASILEIRÃO- 14ª RODADA

📆 Data e horário: Sábado, 2 de maio, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

📺 Onde assistir: Premiere (pay per view) e do Sportv (canal fechado).

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ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

🚩 Assistentes: Rodriguo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Alex Ang Ribeiro (SP)

📺 VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CRUZEIRO (Técnico: Artur Jorge)

Otávio (Matheus Cunha); Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaiki; Lucas Romero, Gerson, Matheus Pereira; Christian, Kaio Jorge, Arroyo

ATLÉTICO-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)

Everson; Natanael, Ruan, Vitor Hugo, Renan Lodi; Maycon, Alan Franco, Vitor Hugo; Bernard, Cuello, Cassierra

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