Felipe Melo se derrete por reserva do Flamengo: 'Não canso de elogiar'

O Flamengo empatou com o Estudiantes de La Plata por 1 a 1, na Libertadores, e se manteve na liderança do grupo A. Após a partida, o ex-jogador e comentarista Felipe Melo rasgou elogios a um jogador do elenco do Rubro-Negro.

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No programa "Seleção Sportv", Felipe Melo se derreteu pelo meia-atacante Luiz Araújo, que foi titular em Estudiantes x Flamengo.

- O Luiz Araújo para mim é um grande jogador. Não canso de elogiar. Jogador que faz várias funções, canhoto, rápido, tem ótima finalização de média e longa distância. Esse "moleque" é muito bom jogador - opinou sobre o jogador do Flamengo.

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Na Argentina, Luiz Araújo abriu o placar para o Rubro-Negro, mas Carrillo deixou tudo igual. O resultado manteve o Flamengo como líder, e o Estudiantes na segunda posição.

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Jogadores do Flamengo perfilados antes de enfrentar o Estudiantes (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

Como foi o jogo do Flamengo

Com um início de jogo bastante acirrado, o Flamengo sofreu uma perda importante aos 16 minutos. Após dividida com Piovi, Arrascaeta levou a pior. Ao cair no gramado, o camisa 10 sentiu dores no ombro direito e pediu atendimento médico. Sem condições de continuar na partida, o meia foi substituído por Carrascal e encaminhado a um hospital próximo ao estádio para realizar exames de imagem.

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Substituto de Arrascaeta, Carrascal participou da primeira grande chegada do Flamengo ao ataque. Em jogada individual, o colombiano driblou um marcador e tocou para Luiz Araújo, que finalizou para fora. Aos 32 minutos, no entanto, Luiz Araújo não desperdiçou. Após passe de Bruno Henrique, o atacante empurrou a bola para o fundo da rede.

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O Estudiantes levou perigo ao Flamengo logo no retorno do intervalo. Dentro da área, Amondarain recebeu a bola, girou e finalizou, obrigando Rossi a fazer uma grande defesa. Na sequência, Danilo afastou o perigo. Minutos depois, Muslera fez duas grandes defesas em chutes de Bruno Henrique e Luiz Araújo. No contra-ataque, Carrillo marcou pelo Estudiantes em lance que gerou muita polêmica e reclamações dos rubro-negros.

O jogo seguiu quente quando Royal pediu pênalti para o Flamengo em uma dividida com Tomás Palacios. Na sequência, os técnicos das duas equipes entraram em campo durante um tumulto entre os jogadores. Medina e Jardim foram expulsos.

Em um jogo marcado por lances polêmicos e entradas duras por parte dos argentinos, as constantes reclamações sobre a arbitragem deixaram a partida truncada e sem grandes jogadas ofensivas.