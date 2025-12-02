O atacante Sinisterra começou a ganhar sequência no Cruzeiro e entrou mais uma vez no empate em 1 a 1 com o Ceará no sábado (29), no Castelão, pela 36ª rodada do Brasileirão. Após a partida, o técnico Leonardo Jardim explicou o plano para o jogador de 26 anos.

Contratado em agosto, o atleta colombiano participou de 11 jogos, entre Copa do Brasil e Brasileirão, e marcou dois gols. Sinisterra, contudo, passou a ter mais espaço recentemente e atuou nos últimos seis jogos, sendo titular em um, diante do Juventude, quando balançou as redes.

- Sabíamos que este ano ia ser um ano de adaptação a cargas, ao jogo. Para o próximo ano, esperamos e o Cruzeiro espera que ele performe a outro nível - afirmou o comandante da Raposa, em entrevista coletiva.

Emprestado pelo Bournemouth-ING, o atacante assinou por uma temporada, com opção de compra definido. No time inglês, ele tinha feito 14 partidas, sendo duas como titular, e marcado um gol - não entrava em campo desde 15 de março.

Nos últimos três anos, entre Leeds United e Bournemouth, Sinisterra sofreu seis lesões diferentes. A última temporada em que jogou mais de 30 vezes foi em 2021-22, pelo Feyenoord, com 49 confrontos. Pela seleção colombiana, tem cinco gols em 18 jogos, mas não joga desde 15 de outubro de 2024.

- O nosso plano foi sempre muito claro desde o início. Só houve a possibilidade de trazer o Sinisterra para o Cruzeiro porque ele, nos últimos dois anos, teve muitos problemas (lesão) e a nossa estratégia foi trazer um jogador de qualidade que teve muitos problemas e tentar reabilitá-lo. É isso que nós estamos tentando fazer - completou o treinador.

Acionado aos 42 minutos do primeiro tempo, Sinisterra entrou na vaga do equatoriano Keny Arroyo, que sentiu dores na coxa direita. Em campo, ele deu um bom passe para finalização de Gabigol e, em jogada individual na grande área, finalizou para boa defesa do goleiro Bruno Ferreira.

- É um trabalho que a gente vem fazendo com o departamento médico. O mister também. É um trabalho muito bom e agradeço a cada um deles por estar aí trabalhando comigo. Estamos vendo os resultados pouco a pouco. É o começo apenas. A ideia é estar melhor fisicamente para a Copa e preparar para 2026 estar na melhor forma possível - declarou o atacante, na zona mista.

Com o empate com o Ceará, o Cruzeiro se manteve na terceira colocação, com 69 pontos, e não tem mais chance de título, que ficará entre Flamengo e Palmeiras nas duas rodadas finais. Por outro lado, a Raposa está classificada de forma direta para a fase de grupos da Libertadores.

Sinisterra se destacou no futebol holandês e inglês

Luis Sinisterra foi revelado pelo Once Caldas, da Colômbia, clube pelo qual jogou até 2018, quando foi vendido ao Feyenoord-HOL. Após quatro temporadas, o atacante colombiano se tornou a maior venda do clube em julho de 2022, negociado por 25 milhões de euros para o Leeds United, da Inglaterra.

Em setembro de 2023, Sinisterra foi emprestado ao Bournemouth e, em fevereiro de 2024, comprado em definitivo.