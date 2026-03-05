menu hamburguer
São Paulo

Saiba quanto o São Paulo receberá pela ida de Ferraresi ao Botafogo

Tricolor deve receber valor pelo empréstimo

966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 05/03/2026
09:42
Nahuel Ferraresi voltou aos treinamentos do São Paulo após a Data Fifa
imagem cameraFerraresi chegou ao São Paulo em 2022 (Foto: Erico Leonan / saopaulofc.net)
O Botafogo negocia a contratação do zagueiro Nahuel Ferraresi junto ao São Paulo. A proposta do Glorioso é de empréstimo até dezembro de 2026, com opção de compra fixada ao fim do período. O Tricolor deve receber cerca de R$ 400 mil pelo zagueiro. Enquanto isso, ainda pode receber mais R$ 400 mil em caso do atingimento de metas.

Como dito, a tendência é que Ferraresi chegue por empréstimo, mas com um passe de compra fixado em 6 milhões de euros (cerca de R$ 36 milhões). Caso a negociação avance, o Glorioso será responsável pelo pagamento integral dos salários do venezuelano durante o período do empréstimo. A informação das tratativas foi divulgada primeiramente pelo jornalista Bernardo Gentile e confirmada pela apuração do Lance!.

Ferraresi, do São Paulo, negocia com o Botafogo (Foto: Guilherme Veiga/UAI Foto/Gazeta Press)
Ferraresi, do São Paulo, negocia com o Botafogo (Foto: Guilherme Veiga/UAI Foto/Gazeta Press)

Botafogo teve interesse em Ferraresi ano passado

Ferraresi esteve na mira do Botafogo em dezembro, mas as negociações não evoluíram. Uma possibilidade de troca de atletas chegou a ser discutida, mas sem sucesso. Contudo, o Alvinegrou voltou a procurar o São Paulo pelo zagueiro no início desta semana.

Na época, o Glorioso preferiu investir em outras oportunidades de mercado, mas viu dificuldades em firmar negócios, sobretudo por conta do transferban. Com o fechamento da janela internacional, o clube carioca volta a carga pelo defensor tricolor.

Ferraresi está no São Paulo desde agosto de 2022 e é titular da Seleção da Venezuela. Em 2026, o zagueiro de 27 anos disputou cinco partidas pelo Soberano, com duas entre os 11 iniciais.

