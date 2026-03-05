Saiba quanto o São Paulo receberá pela ida de Ferraresi ao Botafogo
Tricolor deve receber valor pelo empréstimo
O Botafogo negocia a contratação do zagueiro Nahuel Ferraresi junto ao São Paulo. A proposta do Glorioso é de empréstimo até dezembro de 2026, com opção de compra fixada ao fim do período. O Tricolor deve receber cerca de R$ 400 mil pelo zagueiro. Enquanto isso, ainda pode receber mais R$ 400 mil em caso do atingimento de metas.
Como dito, a tendência é que Ferraresi chegue por empréstimo, mas com um passe de compra fixado em 6 milhões de euros (cerca de R$ 36 milhões). Caso a negociação avance, o Glorioso será responsável pelo pagamento integral dos salários do venezuelano durante o período do empréstimo. A informação das tratativas foi divulgada primeiramente pelo jornalista Bernardo Gentile e confirmada pela apuração do Lance!.
Botafogo teve interesse em Ferraresi ano passado
Ferraresi esteve na mira do Botafogo em dezembro, mas as negociações não evoluíram. Uma possibilidade de troca de atletas chegou a ser discutida, mas sem sucesso. Contudo, o Alvinegrou voltou a procurar o São Paulo pelo zagueiro no início desta semana.
Na época, o Glorioso preferiu investir em outras oportunidades de mercado, mas viu dificuldades em firmar negócios, sobretudo por conta do transferban. Com o fechamento da janela internacional, o clube carioca volta a carga pelo defensor tricolor.
Ferraresi está no São Paulo desde agosto de 2022 e é titular da Seleção da Venezuela. Em 2026, o zagueiro de 27 anos disputou cinco partidas pelo Soberano, com duas entre os 11 iniciais.
