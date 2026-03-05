Botafogo tem hitórico da Libertadores ao seu lado após empate em Guayaquil

O Botafogo decide a vaga na fase de grupos da Libertadores em cenário favorável após o empate por 1 a 1 com o Barcelona em Guayaquil (EQU) na última terça-feira (3). Desde 2005, quando foi implementada a fase preliminar, nenhum brasileiro foi eliminado ao empatar o jogo de ida fora de casa.

Na história, 108 duelos na fase final antes da fase de grupos já foram concluídos. Em 64 deles, a equipe mandante na volta garantiu a classificação, ou seja, um aproveitamento de 59,3%. O recorte inclui diferentes formatos da competição: até 2016, a Conmebol adotava uma fase eliminatória única antes dos grupos; a partir de 2017, a chamada "pré-Libertadores" passou a ter três fases.

O cenário é ainda mais favorável quando o primeiro jogo termina empatado, como é o caso do Boafogo. Em 28 confrontos que começaram com igualdade, o time que decidiu em casa avançou 25 vezes e foi eliminado apenas em três ocasiões: 2005, 2017 e 2022.

Em 2022, o América-MG eliminou o Barcelona nos pênaltis, em Guayaquil, após dois empates sem gols. Em 2017, o Athletico-PR superou o Deportivo Capiatá ao vencer no Paraguai depois de empatar em casa. Em 2005, o Quilmes eliminou o Colo-Colo nos pênaltis, em Santiago, após duas igualdades.

O recorte específico de clubes brasileiros amplia o retrospecto. As equipes do Brasil que decidiram a última fase em casa avançaram em 16 de 19 confrontos, um aproveitamento de 84%. As eliminações ocorreram em 2021, com o Grêmio, em 2024, com o Red Bull Bragantino, e em 2025, com o Corinthians.

Quando o primeiro jogo terminou empatado, o desempenho foi integral. Em oito confrontos nessa condição, o time brasileiro que fez a volta em casa se classificou em todas as vezes. Estão na lista Bahia (2025), Atlético Mineiro (2023), Internacional (2020), São Paulo (2016), Cruzeiro (2010), Goiás (2006) e Palmeiras (2005).

Com o histórico da competição a seu favor, o Botafogo decide a vaga na próxima terça-feira (10), no estádio Nilton Santos. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis. Vitória simples garante classificação no tempo regulamentar.

