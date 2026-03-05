Prejuízo milionário: Júnior Santos pelo Atlético-MG teve alto investimento e baixo desempenho

Júnior Santos está de saída Atlético e retornará ao Botafogo. Contratado justamente junto ao clube carioca em janeiro de 2025, o atacante chegou ao Galo cercado de expectativa e como a contratação mais cara da história do Atlético. No entanto, sua passagem por Belo Horizonte acabou sem corresponder ao investimento e às projeções criadas.

O jogador de 31 anos retorna ao Botafogo por empréstimo de um ano, com opção de compra ao fim do contrato. O acordo prevê que o clube carioca assuma parte dos salários do atleta caso ele atinja metas de desempenho estabelecidas.

Alto investimento e baixo retorno

Para contratar o atacante, o Atlético desembolsou 8 milhões de dólares (cerca de R$ 48 milhões na cotação da época). Jacaré chegou recebendo um dos maiores salários do elenco, com vencimentos superiores a R$ 1 milhão por mês.

Antes de vestir a camisa alvinegra, Júnior Santos havia sido algoz do próprio Atlético ao marcar um dos gols na final da Copa Libertadores da América que terminou com o vice-campeonato atleticano.

A contratação tinha como objetivo suprir a saída de Paulinho, negociado com o Palmeiras. Porém, o atacante não conseguiu se firmar na equipe mineira. Além do desempenho abaixo do esperado, sofreu com lesões, três diferentes, na panturrilha, na coxa e no púbis, que o afastaram de 35 partidas ao longo da temporada. No total, disputou apenas 28 jogos e marcou dois gols.

Polêmica extracampo

Além do rendimento discreto e dos problemas físicos, um episódio extracampo desgastou ainda mais a relação do jogador com a torcida e a diretoria. Enquanto se recuperava da lesão no púbis, o atacante participou de uma "pelada" festiva de fim de ano, na Bahia.

Vídeos do momento circularam nas redes sociais e geraram forte repercussão negativa. Parte da torcida, que já demonstrava insatisfação com o desempenho do atleta, passou a defender sua saída, cenário que agora se concretiza com o retorno ao clube carioca.

Atacante Júnior Santos, do Atlético-MG (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)

Junior Santos retorna ao Botafogo

No Botafogo, a história é diferente. Júnior Santos viveu os melhores momentos da carreira com a camisa alvinegra, conquistou títulos importantes e construiu forte identificação com a torcida. O atacante vê no retorno ao clube a oportunidade ideal para retomar o bom futebol.

Ao todo, são 115 partidas pelo Glorioso, com 28 gols marcados e nove assistências. Pelo clube carioca, conquistou a Copa Libertadores, sendo artilheiro da competição, o Campeonato Brasileiro e a Taça Rio.