O Palmeiras disputa sua sexta final de Paulistão com Abel Ferreira, ou seja, todas desde que o português desembarcou em solo brasileiro para comandar o time paulista. Em 2026, no entanto, foi a primeira vez que o time largou em vantagem em casa, já que bateu o Novorizontino por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (4), na Arena Barueri, pelo primeiro duelo da final do Estadual.

continua após a publicidade

➡️ Flaco López fala da vantagem na final e responde o que ainda quer conquistar com o Palmeiras

Até Flaco López garantir a vantagem do Verdão em busca da quarta taça da competição com Abel Ferreira, o Palmeiras nunca havia vencido o jogo de ida de uma final do Paulistão com o comandante. De 2021 para cá, o Alviverde teve um empate e quatro derrotas no primeiro embate.

Neste período, o Palmeiras iniciou a final como mandante em duas ocasiões e com atuações abaixo do esperado: no 0 a 0 com o São Paulo, em 2021, e perdeu para o Corinthians por 1 a 0, em 2025, que, coincidentemente, foram os dois anos em que o Verdão não conseguiu reverter o placar na volta e ficou com o vice-campeonato.

continua após a publicidade

Nos outros três anos, após sair atrás no primeiro duelo, a virada aconteceu e o tri campeonato estadual foi comemorado. Em 2022, o São Paulo venceu no Morumbis, por 3 a 1. Em 2023, foi a vez do Água Santa vencer sob seus domínios, por 2 a 1 e, por fim, em 2024, quando o Santos fez 1 a 0 na Vila Belmiro.

➡️ Carlos Miguel pega pênalti, segue invicto como mandante e ajuda Palmeiras

Agora, no próximo domingo (8), o Palmeiras voltará a campo para tentar arrematar mais uma taça do Paulistão. O duelo será em Novo Horizonte, às 20h30 (de Brasília), e o time de Abel entrará em campo com a vantagem de jogar por um empate, graças ao redultado da ida.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Jogos de ida do Palmeiras na final do Paulistão com Abel

2021: PAL 0 x 0 SAOPaulo

2022: SAO 3 x 1 PAL

2023: AGS 2 x 1 PAL

2024: SAN 1 x 0 PAL

2025: PAL 0 x 1 COR