Bastos volta a ter sequência no Botafogo após lesão grave

O zagueiro Bastos voltou a ter sequência pelo Botafogo após quase um ano afastado por lesão no joelho esquerdo. No empate por 1 a 1 com o Barcelona de Guayaquil, pela ida da terceira fase da pré-Copa Libertadores da América, ele foi o principal nome do sistema defensivo.

Na partida, o defensor liderou o time em ações defensivas. Não sofreu dribles, venceu sete de nove duelos, fez cinco cortes, aplicou três desarmes e completou 90% dos passes.

Bastos ficou fora de jogos oficiais por quase uma temporada em razão de um trauma no joelho esquerdo, sofrido contra o Nova Iguaçu, pelo Campeonato Carioca de 2025. Em março, voltou a campo em amistoso contra o Novorizontino, mas relatou novo incômodo no mês seguinte.

Integrante da delegação na Copa do Mundo de Clubes, voltou a sentir o problema nos Estados Unidos. Em julho do ano passado, passou por cirurgia. O clube informou à época que se tratava de uma "lesão crônica complexa no joelho esquerdo"

Após reestrear contra o Fluminense, o jogador passou a ter controle de carga e foi poupado de parte das atividades no Espaço Lonier. Atualmente, soma cinco partidas consecutivas entre os titulares, desconsiderando jogos com equipe alternativa no Carioca. Em quase todas, atuou por 90 minutos.

Bastos, recuperado de lesão grave no joelho, em ação pelo Botafogo contra o Fluminense (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

