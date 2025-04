Lembra dele? Ex-São Paulo, Palmeiras e Vasco é anunciado por novo clube e busca recomeço

O atacante Kelvin, de 31 anos, foi apresentado oficialmente como novo reforço do Náutico nesta quarta-feira (23). Com passagem por clubes como Palmeiras, Vasco da Gama, Porto e São Paulo, o jogador busca um novo recomeço na carreira.

Canhoto, nascido em Curitiba, Kelvin iniciou sua trajetória no Paraná Clube e, rapidamente, foi negociado com o Porto, de Portugal. Pela equipe principal dos Dragões, disputou 26 partidas, marcou quatro gols e deu três assistências. No time B, somou 31 jogos, quatro gols e cinco assistências.

Após sua passagem pela Europa, Kelvin retornou ao Brasil para atuar no Palmeiras. Sem grande destaque, participou de 23 partidas, marcou um gol e deu três assistências. Ainda assim, integrou o elenco campeão da Copa do Brasil em 2015.

Na sequência, foi emprestado ao São Paulo, onde teve maior protagonismo. Disputou a Libertadores de 2016, ano em que o clube alcançou a semifinal. Com a camisa do Tricolor paulista, atuou em 43 jogos, marcou três gols e distribuiu sete assistências.

Kelvin defendeu as cores do São Paulo (Foto: Mauro Horita/AGIF)

Nova fase no Náutico

Antes de chegar ao Timbu, Kelvin defendia as cores do Volta Redonda, do Rio de Janeiro. Em entrevista coletiva, o atacante comentou sobre a mudança de clube e a nova oportunidade na carreira.

- Acho que agora eu cheguei naquela fase do tudo ou nada. Estou para ir para cima, para vencer, e não estou pensando no negativo. Estou do meio para o final da minha carreira, tenho minha filha, meus familiares. Ultimamente eu venho batendo um pouco a cabeça nos clubes, inclusive no último, o Volta Redonda. Fui bem, joguei a maioria dos jogos, mas infelizmente não conseguimos renovar - disse.

O jogador vive a expectativa de estrear no próximo sábado (26), contra o CSA, no estádio Rei Pelé, pela terceira rodada da Série C. Kelvin também pode reencontrar o São Paulo, seu ex-clube, na próxima semana, em confronto válido pela Copa do Brasil.

- Eu chego aqui com o mesmo pensamento, que é o pensamento de subir de divisão, de continuar no Náutico. Fiz questão de vir para cá porque eu quero continuar aqui por um longo tempo. Eu não quero passar aqui no Náutico, eu quero fazer história no Náutico - finaliza.

O jogador tem passagens por Rio Ave (Portugal), Fluminense, Coritiba, Avaí, Botafogo, Vila Nova, FC Ryūkyū (Japão) e Remo. Ao longo da carreira, acumula 384 jogos, 50 assistências e 32 anos de idade.