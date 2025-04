Exclusivo: COB fará repasse financeiro após incêndio em CT de confederação

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) aprovou, na última quinta-feira (24) ajuda de custo de R$ 130 mil para a Confederação Brasileira de Escalada após o incêndio que comprometeu o CT na última segunda-feira. A CBEscalada realiza, em maio, a Copa do Mundo da modalidade no Brasil.

A ação faz parte do novo programa de suporte às confederações, que tem o objetivo de criar um sistema de apoio financeiro contínuo para todas as confederações filiadas ao COB. Durante reunião de trabalho com a Comissão de Atletas do comitê, o presidente do COB, Marco La Porta, confirmou que estará na Copa do Mundo de Escalada. A competição acontece entre 16 e 18 de maio, em Curitiba, no Paraná.

Relembre incêndio no CT que prejudicou confederação

Na tarde da última segunda-feira (21), um incêndio atingiu o Centro de Treinamento de Escalada, localizado no Parque Olímpico de Cajuru, em Curitiba. O Corpo de Bombeiros do Paraná foi acionado por volta das 17h e o incêndio foi controlado sem registro de feridos.

O Lance! apurou que os danos causados na estrutura não foram grandes, e a competição segue agendada para maio. Os danos ficaram localizados nas paredes que seriam utilizadas para a Copa do Mundo, mas, por serem estruturas de fácil substituição, os reparos serão concluídos com as extensões já programadas para receber o evento.

Com o apoio da prefeitura de Curitiba e com o novo repasse do COB, a confederação deve ter o espaço pronto mesmo após o incêndio, sem comprometer a organização da Copa do Mundo até o dia 10 de maio.

O que é a Copa do Mundo de Escalada?

A etapa do Brasil da Copa do Mundo de Escalada faz parte de uma série de competições organizadas pela Federação Internacional de Escalada Esportiva (IFSC) e será disputada na modalidade boulder. O Brasil é o primeiro país da América do Sul a sediar a copa, o restante do calendário será divulgado pela IFSC em setembro.