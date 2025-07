O Vitória apresentou, na tarde desta sexta-feira, o técnico Fábio Carille, que já está à frente da equipe. O treinador teve um imprevisto na última quinta e só deu a primeira entrevista oficial pelo Rubro-Negro nesta sexta, em Porto Alegre. Ele, inclusive, comandou um treino preparatório no CT do Grêmio antes do primeiro grande desafio, um confronto direto contra o Internacional, marcado para as 16h30 desta sábado (horário de Brasília), pela 13ª rodada do Brasileirão, no Beira-Rio.

Durante a entrevista de apresentação, Carille, conhecido por ter times com perfil mais defensivo, explicou o que deve ser passado para os atletas neste início de trabalho para enfrentar esse momento difícil do clube.

— Todo profissional depende muito do elenco que tem, das características dos jogadores. Já fui mais defensivo quando precisei, e ofensivo quando o time permitia. Neste momento, temos que trabalhar tudo: emocional, confiança e, principalmente, treinar. Mesmo com pouco tempo, precisamos deixar tudo muito claro para que eles saibam o que fazer em campo - tanto ofensivamente quanto defensivamente — destacou.

Um fator que chamou a atenção na chegada de Carille ao Vitória foi a rapidez da contratação. Poucas horas depois do anúncio da demissão de Thiago Carpini, o clube confirmou o acerto com o novo treinador nas redes sociais.

— O acerto final aconteceu na última quarta-feira, por volta das 17h. Não sei o horário exato em que o Thiago [Carpini] foi comunicado. Conversei com o presidente, com o Gustavo [Vieira], com meu empresário… Em três, quatro horas, deu para definir tudo. Foi algo que me pegou de surpresa num primeiro momento, mas que me deixou muito feliz. Fizemos com que as coisas acontecessem. Já estou integrado com o grupo, e o trabalho da manhã de hoje foi muito bom. Estou esperançoso de que possamos dar uma resposta já no jogo de amanhã [sábado] — explicou.

Medidas imediatas no Vitória

Carille comanda primeiro treino pelo Vitória (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Recém-chegado ao clube e com apenas um dia de treino, Carille já encara um desafio em tanto neste sábado contra o Internacional. De início, o técnico disse que não quer fazer muitas mudanças, mas já indicou melhorias e deu pistas do que pretende implementar no Vitória.

— Se quisermos mudar muita coisa agora, pode ser prejudicial. Ajustei alguns pontos da forma como atacamos e marcamos, deixei claro para o grupo. Mas o processo é diário. Neste primeiro momento, muitas mudanças não ajudam. Então vamos com calma, procurando acrescentar ao que já vinha sendo feito.

Em meio à reformulação no elenco, o Vitória trouxe três reforços com o aval de Thiago Carpini e agora vai ter o olhar de Fábio Carille sobre as contratações. Independente dos atletas que chegarem, ele já traçou um estilo de jogo ideal.

— Independente de chegarem reforços ou não, o 4-2-3-1 é a forma que mais gosto de jogar, e é com esse esquema que vamos iniciar o trabalho. Claro que, dependendo das características dos jogadores que chegarem, podemos fazer ajustes. Já joguei em várias formações: com três zagueiros, 4-1-3-2, 4-4-2…

Mas hoje, pelo que observei, conversei com minha comissão e com os profissionais do Vitória, acreditamos que o 4-2-3-1 é o melhor caminho para esse momento — detalhou.

O primeiro teste de Fábio Carille à frente do Vitória será neste sábado, quando o técnico tem a missão de enfrentar o Internacional às 16h30 (de Brasília), em confronto direto na luta contra a zona de rebaixamento.

