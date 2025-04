O início do Campeonato Brasileiro é sempre cercado de expectativas pelos torcedores do futebol nacional. Após cinco rodadas, muitos torcedores já projetam briga por título, vagas na Libertadores ou risco de rebaixamento. Ainda que o campeonato seja longo e equilibrado, a posição na 5ª rodada pode trazer pistas interessantes sobre o desempenho ao longo da temporada. O Lance! relembra a classificação do Brasileirão na 5ª rodada de todas as edições.

Este levantamento reúne, ano a ano de 2006 a 2024, quais clubes ocupavam o G4 e o Z4 após cinco jogos disputados. Além disso, mostra onde estava posicionado o time que viria a se sagrar campeão brasileiro naquele ano, revelando padrões e algumas surpresas que marcaram essas edições.

Os dados revelam que nem sempre quem começa bem termina no topo. Em algumas temporadas, o futuro campeão já aparecia entre os quatro primeiros colocados na 5ª rodada, como o Corinthians em 2017. Em outras, como o Flamengo em 2020, o título foi conquistado mesmo após um início modesto — naquele ano, o rubro-negro ocupava a 16ª colocação. A seguir, veja todas as classificações do G4, Z4 e a posição do campeão em cada edição.

Classificação do Brasileirão na 5ª rodada (2006 a 2024)

Campeonato Brasileiro 2006

G4: Santos (13), Internacional (13), Cruzeiro (10), Fluminense (10)

Z4: Paraná (4), Grêmio (4), Santa Cruz (2), Palmeiras (1)

Campeão: São Paulo – 5º lugar (9 pts)

Brasileirão 2007

G4: Vasco (11), Botafogo (11), Corinthians (11), Paraná (10)

Z4: Cruzeiro (4), Sport (4), Santos (4), América-RN (3)

Campeão: São Paulo – 9º lugar (7 pts)

Campeonato Brasileiro 2008

G4: Flamengo (13), Náutico (11), Cruzeiro (10), Grêmio (10)

Z4: Fluminense (5), Santos (4), Ipatinga (3), Portuguesa (2)

Campeão: São Paulo – 11º lugar (6 pts)

Brasileirão 2009

G4: Internacional (13), Palmeiras (11), Atlético-MG (11), Corinthians (9)

Z4: Sport (5), Coritiba (4), Atlético-PR (4), Avaí (4)

Campeão: Flamengo – 11º lugar (7 pts)

Campeonato Brasileiro 2010

G4: Corinthians (13), Ceará (11), Fluminense (9), Santos (8)

Z4: Atlético-GO (4), Atlético-MG (4), Goiás (4), Grêmio Prudente (3)

Campeão: Fluminense – 3º lugar (9 pts)

Brasileirão 2011

G4: São Paulo (15), Palmeiras (11), Corinthians (11), Flamengo (10)

Z4: Avaí (4), Atlético-PR (4), Santos (2), Atlético-MG (2)

Campeão: Corinthians – 3º lugar (11 pts)

Campeonato Brasileiro 2012

G4: Vasco (12), Atlético-MG (12), Cruzeiro (9), Internacional (9)

Z4: Corinthians (5), Coritiba (4), Palmeiras (4), Atlético-GO (1)

Campeão: Fluminense – 7º lugar (9 pts)

Brasileirão 2013

G4: Coritiba (11), Botafogo (10), Atlético-PR (9), Vitória (8)

Z4: São Paulo (5), Ponte Preta (4), Náutico (4), Portuguesa (3)

Campeão: Cruzeiro – 5º lugar (8 pts)

Campeonato Brasileiro 2014

G4: Internacional (11), Cruzeiro (10), Corinthians (9), Goiás (9)

Z4: Flamengo (4), Coritiba (4), Figueirense (3), Criciúma (3)

Campeão: Cruzeiro – 2º lugar (10 pts)

Brasileirão 2015

G4: Athletico-PR (12), São Paulo (10), Sport (9), Goiás (9)

Z4: Flamengo (4), Cruzeiro (4), Vasco (3), Joinville (2)

Campeão: Corinthians – 11º lugar (7 pts)

Campeonato Brasileiro 2016

G4: Internacional (13), Grêmio (10), Corinthians (9), São Paulo (8)

Z4: Sport (4), Cruzeiro (5), América-MG (4), Atlético-PR (4)

Campeão: Palmeiras – 5º lugar (9 pts)

Brasileirão 2017

G4: Corinthians (13), Grêmio (12), Coritiba (12), Fluminense (10)

Z4: Vitória (4), Atlético-GO (3), Atlético-PR (2), Avaí (2)

Campeão: Corinthians – 1º lugar (13 pts)

Campeonato Brasileiro 2018

G4: Flamengo (10), Corinthians (10), Atlético-MG (9), Grêmio (8)

Z4: Bahia (5), Vitória (4), Ceará (3), Paraná (1)

Campeão: Palmeiras – 6º lugar (8 pts)

Brasileirão 2019

G4: Palmeiras (13), Atlético-MG (12), Santos (11), São Paulo (11)

Z4: Fluminense (6), Vasco (3), CSA (3), Avaí (2)

Campeão: Flamengo – 9º lugar (7 pts)

Campeonato Brasileiro 2020

G4: Internacional (12), São Paulo (10), Vasco (10), Atlético-MG (9)

Z4: Bragantino (5), Coritiba (4), Sport (4), Goiás (2)

Campeão: Flamengo – 16º lugar (5 pts)

Brasileirão 2021

G4: Athletico-PR (13), Fortaleza (11), Palmeiras (10), Atlético-MG (10)

Z4: América-MG (3), Grêmio (2), Chapecoense (2), Cuiabá (1)

Campeão: Atlético-MG – 4º lugar (10 pts)

Campeonato Brasileiro 2022

G4: Corinthians (12), Santos (10), Avaí (10), América-MG (9)

Z4: Goiás (5), Juventude (3), Atlético-GO (3), Fortaleza (1)

Campeão: Palmeiras – 14º lugar (6 pts)

Brasileirão 2023

G4: Botafogo (15), Palmeiras (8), Cruzeiro (9), Fluminense (8)

Z4: Goiás (4), Corinthians (4), América-MG (3), Vasco (3)

Campeão: Palmeiras – 2º lugar (8 pts)

Campeonato Brasileiro 2024

G4: Palmeiras (10), Bahia (10), Botafogo (9), Atlético-MG (9)

Z4: Vasco (3), Vitória (2), Atlético-GO (1), Cuiabá (1)

Campeão: Botafogo – 3º lugar (9 pts)

Conclusão

Entre 2006 e 2024, apenas o Corinthians de 2017 estava na liderança do Brasileirão ao fim da 5ª rodada e acabou campeão. Já em outras edições, o campeão ocupava posições mais modestas — como o Flamengo em 2020, que era apenas o 16º colocado. Isso mostra que o desempenho nas primeiras rodadas não garante o título, mas também pode servir de alerta para quem começa mal.