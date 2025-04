A Globo anunciou oficialmente, nesta quarta-feira (24), um acordo com a DAZN para a transmissão do Mundial de Clubes 2025. Com isso, os torcedores brasileiros poderão acompanhar o torneio nos canais Globo, Sportv, CazéTV e na própria plataforma DAZN. A competição, que contará com Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo, será disputada nos Estados Unidos entre os dias 14 de junho e 13 de julho.

Com o sublicenciamento, a Globo exibirá todos os jogos envolvendo clubes brasileiros, além da partida de abertura e a final, independentemente da presença de equipes do país. A cobertura nas plataformas do grupo — como TV Globo e Sportv — também incluirá cerca de 50% das demais partidas do campeonato.

Troféu do Mundial de Clubes (Foto: Divulgação/Fifa)

Em março, a DAZN já havia fechado parceria com a CazéTV, garantindo a exibição de 39 partidas, incluindo todas com times brasileiros, além das semifinais e da decisão. O canal do streamer Casimiro Miguel transmitirá os jogos gratuitamente em plataformas como YouTube, canais FAST e outras.

Ao todo, o Mundial terá 63 jogos. Apenas a DAZN exibirá todos os confrontos, mas o torcedor brasileiro poderá acompanhar os principais duelos gratuitamente, já que o acordo com a Fifa prevê transmissão global aberta.

Todas as 12 partidas da fase de grupos com brasileiros envolvidos, além de qualquer jogo dos quatro clubes nacionais a partir das oitavas de final, serão exibidos pela Globo, Sportv e CazéTV.

Assim como em grandes eventos recentes — como a Copas do Mundo de 2022 e os Jogos Olímpicos —, Globo e LiveMode se unirão para garantir que os principais jogos de interesse do público brasileiro tenham ampla cobertura.