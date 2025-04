Cafu surpreende e aponta nome para ser técnico do Corinthians

O Corinthians segue em busca de finalizar as negociações para anunciar Dorival Júnior como novo treinador. Apesar do acordo estar encaminhado, o ex-jogador Cafu tem uma opinião diferente de boa parte da torcida.

Campeão do mundo com a Seleção Brasileira em 2002, Cafu afirmou que o melhor cenário seria a permanência de Ramón Díaz, demitido há cerca de duas semanas. O ex-lateral apontou os motivos que, em sua visão, justificariam a manutenção do técnico no cargo.

- Bom, no meu ponto de vista, a melhor escolha era deixar o treinador atual, o Ramón Díaz. É o que eu penso. Porque trocar de treinador no decorrer de uma competição, eu sempre fui contra. Eu nunca fui a favor de tirar o treinador no meio da competição, porque ele tem uma programação e um trabalho de começo, meio e fim. Você só pode analisar o trabalho do treinador quando termina a competição. Se você manda esse treinador embora na metade do campeonato, vai acabar achando que ele é incompetente. Espera terminar o campeonato. Vê se chegou em quarto, em quinto, em primeiro, segundo ou até em último. Aí sim você toma uma decisão e fala: ‘Olha, não estava dentro daquilo que nós esperávamos. Infelizmente, você vai ter que ir embora’ - disse Cafu.

- Já que isso aconteceu com o último treinador, tem agora a possibilidade do Tite. Mas, por conta do problema de saúde que ele teve, acabou não acertando com o Corinthians. Dizem que ainda não acertou, e que o Dorival tem chance de vir para o Corinthians. Se vier o Dorival para o Corinthians, é um grande nome para um grande clube - completou.

Dorival Jr próximo do Corinthians

A reunião entre Fabinho Soldado e Dorival Júnior desta terça-feira (23) foi positiva para as buscas do Corinthians por um novo treinador. O executivo de futebol do clube alvinegro se encontrou com o técnico em Florianópolis, em Santa Catarina.

Durante a conversa, foi apresentado detalhes esportivos sobre o elenco do Corinthians ao treinador, que gostou do que ouviu. Nesta quarta-feira (23), acontecerá uma nova reunião para tratar sobre o contrato e questões salariais.

A diretoria do Timão chegou a acertar com Tite, que inclusive era esperado para assinar contrato na terça-feira (22), mas o treinador surpreendeu a diretoria ao anunciar uma pausa indeterminada na carreira para cuidar da saúde mental e física.

Com a negativa do treinador, o Corinthians aposta todas as fichas na contratação de Dorival Júnior. Anteriormente, o clube alvinegro havia feito contato com um intermediário, e as reuniões em Florianópolis são as primeiras conduzidas por Fabinho Soldado.