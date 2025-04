Zubeldía atinge marca histórica no São Paulo pela Libertadores

Luis Zubeldía atingiu uma marca histórica pelo São Paulo na Copa Libertadores. Com a vitória por 2 a 0 contra o Libertad, pela terceira rodada do continental, o treinador chegou a doze jogos invictos na competição.

Esta é a maior marca da história do clube. Com o feito, Zubeldía ultrapassa até mesmo personalidades como Telê Santana. Além das vitórias, contra o Libertad, o treinador alcançou mais um registro histórico: o time nunca havia ganhado no La Huerta, palco da última rodada. O técnico rompeu esta marca nos estádios Monumental de Guayaquil e Mario Kempes também.

Ao falar dos recordes, Zubeldía foi "pé no chão". O técnico foi direto durante a coletiva de imprensa: não gosta de falar de dados. Para ele, interessa mais os títulos que o São Paulo conquistou na história, citando as Libertadores.

- São dados que não gosto, e digo com toda sinceridade, me incomoda essa situação de dado. Creio que o mais importante, e eu digo com toda a sinceridade, como sempre digo as coisas, são as três Libertadores que têm o São Paulo e os três mundiais que têm o São Paulo. Isso está acima de qualquer outro registro. E o que tratamos agora em 2025 é poder representar essa história rica da melhor maneira. É um time em reconstrução, como falamos há um tempo atrás - disse Zubeldía sobre o assunto.

Com a vitória, o técnico respira mais tranquilo, o que também alivia a situação da equipe na competição.

Zubeldía exaltou desempenho do São Paulo na Libertadores (Foto: DANIEL DUARTE / AFP)

São Paulo tem caminho facilitado na Copa Libertadores

O Libertad era líder da tabela do grupo D. Com o resultado do São Paulo, o Tricolor assumiu a posição e agora soma sete pontos. Zubeldía também analisou a importância do resultado.

- É um passo mais para o que queremos na Libertadores. Vir aqui e ganhar não é fácil. Pela história do são Paulo deveria ser assim, mas não é fácil. Eu trabalhei no Paraguai, no Cerro Porteño, e fui despedido do Cerro por perder as oitavas de final para o Palmeiras. Para eles, representam muito. Não é fácil jogar aqui e ganhar. E para nós, pela história, indica que temos que ir por esse caminho - destacou o técnico.

Para as oitavas de final, se classificam os dois primeiros colocados. Ou seja, o time está encaminhando para avançar sem grandes problemas.