Palmeiras realiza adaptação à altitude e finaliza preparação para jogo contra o Bolívar

O Palmeiras realizou treinamento na altitude de Laz Paz, na tarde desta quarta-feira (24), e finalizou a preparação para o duelo contra o Bolívar, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

Líder do Grupo G, o Verdão utilizou o Estádio Rafael Mendoza Castellón, do The Strongest, para realizar o último treino antes da partida. Após o aquecimento, os jogadores participaram de uma atividade tática com foco em simulações de jogo. Na parte final, os atletas também aprimoraram chutes de longa distância para se acostumar com o comportamento da bola na altitude.

Autor do segundo gol do Verdão na vitória por 2 a 1 sobre o Fortaleza, fora de casa, Flaco López comentou sobre o bom momento da equipe, que venceu os últimos seis jogos que disputou.

- É sempre melhor quando estamos ganhando e fazendo as coisas bem. Tem mais um desafio para nós agora. Eu joguei só um jogo aqui, mas outros companheiros já jogaram outras vezes. Vai ser um jogo difícil, como sempre é aqui, mas o treinador vai nos dar todas as ferramentas para que façamos o nosso melhor e consigamos os três pontos - comentou o argentino.

O Palmeiras tem retrospecto positivo atuando em cidades localizadas acima dos 2.500 metros de altitude, condição considerada de influência significativa pela Fifa desde 2007.

Ao todo, o Verdão disputou 26 partidas nessas condições, em Bogotá (COL), Cochabamba (BOL), La Paz (BOL), Potosí (BOL), Quito (EQU) e Sucre (BOL), com 11 vitórias, cinco empates e dez derrotas, além de 42 gols marcados e 35 sofridos.

Flaco López durante treinamento do Palmeiras, em La Paz, antes de partida pela Libertadores (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Palmeiras terá oito desfalques na Libertadores

Raphael Veiga, Marcos Rocha, Mayke, Murilo e Bruno Rodrigues seguem em recuperação de lesão e continuam sob os cuidados do Núcleo de Saúde e Performance (NSP) do clube. O camisa 23, que trata uma luxação no ombro, participou parcialmente dos treinos com o elenco e deve ficar à disposição nas próximas semanas.

Richard Ríos, Vitor Roque e Micael, por sua vez, apresentaram problemas físicos após a vitória sobre o Fortaleza, pelo Brasileirão, e também desfalcam a equipe. Nenhum dos três viajou com a delegação para a Bolívia. Com isso, o Palmeiras soma oito baixas para o confronto válido pela terceira rodada da Conmebol Libertadores.